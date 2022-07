Kitalálod, hogy mi az az apró, de mégis nagyszerű játék, ami már 1932 óta varázsolja el kislányok és kisfiúk, sőt, kreatív felnőttek százezreit is? Bizony, az építőjátékok csimborasszójáról, egy dán műhelyben, a 90 éve megszületett LEGO-ról van szó!

Kevés márka mondhatja el magáról, hogy a bolygó minden szegletében nem csupán hallottak a róla, de több generációnak is szép emlékei fűződnek a termékei használatához. A LEGO a jóléti társadalmakban és a legtöbb fejlődő országban élő gyereket is lassan száz éve repíti el a képzelet birodalmába. De hogyan vált ezekből a pici építőelemekből minden idők egyik legsikeresebb játéka, és hogyan sikerült megőriznie töretlen népszerűségét a digitális korban is?

Apróságból legenda születik - a LEGO története

Akár a mesékben: egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény családból származó dán asztalosmester, Ole Kirk Christiansen, aki kemény munkával felépítette saját fafeldogozó üzemét, és fajátékok gyártásába kezdett. Az 1932-ben alapított vállalkozás két évvel később kapta meg a ma már a világ minden pontján ismert LEGO nevet. A LEGO játékok neve pedig a dán “ leg godt”, azaz “Játssz jól!” kifejezésből ered.

A gazdasági válságot követő években azonban a dán családok nem engedhették meg maguknak a rendszeres játékvásárlást. Miután az eladhatatlannak bizonyult jojókészleteit játékautók kerekeként hasznosította újra, Christiansen rájött, hogy a jövő a végtelen felhasználási variációt kínáló játékokban rejlik.

Közben a fa játékokat felváltották az olcsóbb műanyagok, amikkel már a kevésbé tehetős szülők is meglephették a gyermekeiket. Elsőként szétszedhető, majd újra összeállítható traktorok, kicsi tengerészek és műanyag halak jelentek meg a játékpiacon. Az építőkockák különlegessége volt, hogy az elemeket egyszerűen és könnyedén össze lehetett pattintani, illetve szétszedni, így még a kicsi gyerekeknek is valódi sikerélményt nyújtott.

Forrás: Canva

A nagy áttörést az 1955-ös nürnbergi játékkiállításon bemutatott új termékrendszer bevezetése hozta el. Azóta pedig minden egyes legyártott LEGO darab képes illeszkedni a másikhoz: vagyis a korábban vásárolt játékelemek tetszés szerint variálhatóak az újabb modellekkel. Végre megvalósult minden szülő álma: nincs többé megunt játék! Így váltak a kicsiny legók a kreatív építőjátékok szinomijává.

Egy játék webáruház oldalán manapság már a legkülönfélébb LEGO szettek várnak minket: komplett városok, vad járgányok, kalózhajók, a roxforti óratorony, a Jurassic Parkból szabadult T-rex, vagy akár egy LEGO karkötő közül is választhatunk. Nem kétséges, hogy minden álmodni szerető gyerek és felnőtt megtalálja az érdeklődéséhez legjobban passzoló darabokat!

Mi mindenre jók a végletenségig variálható LEGO játékok?

Akár egy képzeletbeli fantáziavilágot teremtünk meg a színes elemekből, akár egy LEGO Dots karkötő alakításával fejezzük ki az egyéniségünket, a bütykös-lyukas műanyag kockákkal való elmélyült játék a kicsik és nagyok fejlődésére is jótékony hatással bír. A legózás ugyanis fejleszti az ügyességet, a logikai képességeket, és megtanítja a gyerekeket felismerni a térbeli viszonyokat.

Nem csoda, hogy már az oktatásban is előszeretettel vetik be a kedvenc építőkockákat. Nem csak a matematikai feladatokban teljesítenek jobbak azok a gyerekek, akik gyakran játszanak LEGO-val, de a közös legózás az osztálytársakkal segíti a kommunikációs készségek kialakulását is. A gyerekeknek együtt, csapatban kell létrehozniuk valamit, ötleteik, kívánságaik mellett pedig érvelniük is kell, így a szociális élethez nélkülözhetetlen készségeket is elsajátítják.

A LEGO már terápiás eszközként is hasznosnak bizonyult: autizmus spektrumzavaros gyerekek szociális készségeinek fejlesztésében is látványos sikereket értek el szakemberek, a közös építés és a játék közben modellezett társas helyzetek segítségével.