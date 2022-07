Mit jelent ezen a területen a tökéletesség?

Önmagában ez is egy lényeges kérdés, ugyanis a tökéletesség egyrészről nem általános érvényű fogalom, hiszen mindenkinek mást takar. Ugyanakkor másrészt mégis megvizsgálható univerzális szemüvegen keresztül is, így pedig egynéhány tulajdonság szinte logikusan felbukkan és figyelmet kér magának. Ilyen például a hátbarát kialakítás.

A gyermekek manapság rettenetesen meg vannak terhelve, s nemcsak azzal, amit tanítanak nekik, hanem azzal is, amit a tanuláshoz el kell cipelniük. Tíz kiló az jóformán semmi, mondhatni alap, mégpedig alsó osztályban. Döbbenetes érték! Mindennek tetejében viszonylag kevés intézmény engedheti meg magának a szekrényes rendszert, azaz a diákoknak minden áldott nap el kell hozniuk majd haza kell vinniük a pakkjukat. Nem kis megterhelés mindez! Főleg úgy, hogy a szervezetük ezekben az években fejlődik a legmarkánsabb mértékben. A vázrendszer kialakulásának végeredménye nem olyasvalami, ami később helyrehozható. Ha ekkoriban túl nagy súllyal kell megbirkóznia a hátnak, akkor a gerinc torzulása, ferdülése konkrétan borítékolható. És akkor ez csak egyetlen egy szelete a „tortának”. Ott vannak még például a járásban tapasztalható eltérések. Ugyanis azáltal, hogy a zsák túlzottan nehéz, a lábak is fokozott megterhelésnek vannak alávetve, s ez a harántboltozat deformitásához is vezethet.

Fotók: ccc.eu/hu

Száz szónak is egy a vége a CCC széles választékában számtalan gyerek hátizsák fedezhető fel. Olyan modellek, amik joggal nevezhetőek hátbarát alternatíváknak. Azaz az egészséges tartás, köszönhetően a speciális kivitelnek nem sérülhet. Ez pedig olyan pozitívum, aminek a valós értéke tényleg felbecsülhetetlen.

A tökéletesség tehát itt kezdődik, ahol az egészséges állapot fenntartása a cél, amihez igen, nagyban hozzájárulhat a megfelelő táska a maga specifikációival. Aztán természetesen, ha ezen a területen minden rendben, akkor jöhet a másik komponens: az esztétikusság.

Kinek mi a divatos?

A gyerekek sokszor nem egészen úgy értelmezik a trendiség dilemmáját, mint a felnőttek. Azaz nekik nem az a szép, ami a szüleiknek. A legjobb, ha ilyenkor az ő ízlésük dominál, mert nekik kell a táskát cipelni nap-nap után. A CCC online kínálata pár klikkelés nyomán végiggörgethető, vagyis a választás igazán könnyűvé is válhat. De ha a lurkók arra voksolnak, hogy szeretnék felpróbálni a választottjukat, akkor ez sem ütközhet akadályba, hiszen a CCC üzletei országszerte tárt kapukkal várják a családokat. Meg persze sokszínű felhozatallal a tökéletesség jegyében, mindenki legnagyobb