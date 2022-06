Vidékek és régiók

Mielőtt máris összepakolnánk a holminkat egy borkóstolós hétvégére, nézzünk szét egy kicsit a hazai borvidékek és borrégiók között! Pontosítsuk, mi a különbség régió és vidék között, hogy ezek közül mennyit találunk hazánkban és pontosan hol!

Magyarországon hat különböző borrégió huszonkettő borvidékét különböztetjük meg. A borvidék a nagyobb egység: ez fogja össze a hasonló természeti adottságokkal rendelkező vagy földrajzi okokból egységet képező kisebb borrégiókat. Általában a borvidék az, amelyet a palackon is feltüntetnek, így a vásárlók már tudnak következtetni a nedű sajátosságaira. A hat magyar borrégió között van a Balatoni, a Duna, a Tokaji, a Felső-Magyarország, a Pannon, illetve a Felső-Pannon borrégió.

Mivel borvidékből ennél értelemszerűen sokkal több van – huszonkettő, ahogyan írtuk is –, ezeket most nem fogjuk egyenként felsorolni. Az alábbiakban azonban adunk egy körképet arról, hogy mely vidékekre és mely pincészetekbe érdemes ellátogatni, ha egy kis hazai borra vágyunk!

Hazánk legnépszerűbb borvidékei

Magyarországon található jó néhány történelmi és persze néhány újabb keletű borvidék is, viszont mindegyikükre igaz, hogy megvannak a saját tradícióik, eljárásaik. Plusz az egyes borvidékek hasonló földrajzi és éghajlati adottságokkal rendelkeznek, így a boraik jellegzetessé, különlegessé válnak. Ennek köszönhetően pedig igen különböző italokkal tudják megörvendezteti a borrajongó közönséget. Nézzük, melyek a legnépszerűbbek, amelyeket érdemes sorban kipróbálni!

Badacsony

Ha nyár, akkor Balaton, ha bor, akkor Badacsony! A vidék vulkáni kőzete és saját szőlőfajtája – kéknyelű – a garancia arra, hogy különleges élményben lesz része annak, aki ellátogat az itteni pincészetekbe. Elsősorban az olaszrizling, a szürkebarát és természetesen a híres kéknyelű kedvelőinek ajánljuk. Emellett pedig azoknak, akik a strandolás mellett valamilyen extrább programot is kipróbálnának az idei nyáron.

Kunság

A Duna borrégióban található hazánk legnagyobb borvidéke, a Kunság. Azoknak ajánljuk elsősorban, aki a könnyen csúszó borokat kedvelik – bár valljuk be, nyáron mindannyian inkább ezeket fogyasztjuk szívesen. Az illatos, gyümölcsös borok fröccsként is fogyaszthatóak, ami már a hidratálás miatt is fontos. Annál pedig nincs is jobb kora esti program nyáron, mint egy szőlőültetvényen megnézni a naplementét egy üveg rozéval!

Eger

Nem véletlenül kezdtük a cikket a bikavérrel: ez Magyarország egyik leghíresebb, védett eredetű bora, ami nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvend. Aki pedig már volt valaha a Szépasszony-völgyben, annak nem kell magyaráznunk, hogy nem csak a vörös nedű miatt érdemes ide ellátogatni. A kóstolók mellett természeti és kulturális látnivalók is várják az embert, csak hogy igazán teljes legyen az élmény.

Etyek

Az utóbbi években a budapestiek egyik kedvenc programjává vált az etyeki borvidék felfedezése. Nyáron, ha csak egy napra is, de kiszakadhatunk a nyüzsgésből, és jobbnál jobb fehérborokat térképezhetünk fel – karnyújtásnyira a fővárostól. A rendszeresen megrendezett borpiknikeken az italok mellett az ízletes fogások is nagy hangsúlyt kapnak, emellett egyre több szerep jut a pinot noirnak is, ami igencsak kedveli Etyek meszes talaját. Ha ide látogatnánk, azt javasoljuk, hogy a vezetés helyett válasszuk a tömegközlekedést!

Villány

Nemcsak azért szeretjük, mert festői a táj, hanem azért is, mert számtalan fantasztikus szőlőfajtának ad otthont a villányi borvidék. A legmelegebb borvidékünkön találunk bordeaux-i típusú kékszőlőket, cabernet francot, merlot-kat és más népszerű vörösborokat is. A változatos kínálat mellett a végtelennek tűnő pincesorok is erősen csábítják a gasztronómia szerelmeseit, a kulturális programok pedig az egész családnak szuper kikapcsolódást biztosítanak.

Tokaj

Természetesen nem maradhat ki a felsorolásból Tokaj sem, amit sokan nemes egyszerűséggel hazánk legjobb adottságokkal rendelkező borvidékének bélyegeznek. Egy igazi történelmi tájról van szó, ami a világszerte híres Tokaji aszúnknak is otthont ad. De nem csak ez teszi különlegessé Tokajt: a szőlészek és borászok máshol nem tapasztalható, mély kapcsolatot ápolnak a szőlővel és semmi máshoz nem fogható gondossággal dolgoznak a boraikon. Mindez olyan atmoszférát kölcsönöz a tájnak, amit egyszerűen muszáj megtapasztalnunk.

Bortúrára fel!

Biztosak vagyunk benne, hogy a fenti információkkal nemhogy megkönnyítettük, hanem még nehezebbé is tettük a választást azok számára, akik épp arra készülnek, hogy meghódítsák Magyarország valamelyik borvidékét. De mi lenne, ha nem kellene választanunk? Hiszen hazánk itt áll, és ezek a csodás helyszínek mind csak arra várnak, hogy felfedezzük őket! Azaz: ha nem tudunk dönteni, csak haladjunk szépen borvidékről borvidékre, amíg meg nem találjuk a kedvencünket!