A fényáteresztő függönyök esetében viszonylag könnyű a választás. A fehér/törtfehér hatású finom anyagok a teret növelik világos színükkel és általában, ha mintásak is, visszafogott, az anyaggal azonos színű vagy pasztell árnyalatok jellemzik, így nem teremtenek kontrasztot a környezetükkel. A méretük kiválasztására azonban érdemes kellő figyelmet fordítanunk. Amennyiben sötétítőfüggöny is kerül a fényáteresztő függöny elé, akkor van néhány alapelv, amit fontos szem előtt tartani. Nagy üvegfelületek esetében jól mutat, ha a karnis túllóg az ablakok keretén, így a beáramló fény elől a sötétítő nem zárja el az utat, viszont szélességével kiválóan árnyékol, ha behúzva a tűző nap elől szeretnénk a helyiséget elrejteni.

Hosszukat két módon is kiválaszthatjuk. A klasszikus, standard stílus általában a földtől 5 centiméterre határozza meg az optimális hosszt, míg egy másik irányzat szerint érdemes hagyni, hogy kicsit a földre is leérjen, s így napközben oldalra el tudjuk kötni, hogy bájos hullámokban omoljon szét. Bármelyiket is választjuk, jó döntést hozunk, és ezt a választásunkat a készfüggönyök még egyszerűbbé képesek tenni, ha nem mi szeretnénk méteráruból vágatni és szegetni a kiválasztott textíliát. A sötétítő függöny mindennek a képnek a tökéletes betetőzését jelenti, viszont a hatalmas szín és mintaválaszték nem könnyű döntés elé állít minket, de legyünk bátrak mindkettővel kapcsolatban.

Ha több szín is domináns az adott helyiségben, ahova a sötétítő kerül, akkor a szívünkhöz és ízlésünkhöz legközelebb álló színárnyalatot válasszuk az ott megtalálhatók közül. Evvel egyrészt csodálatos harmóniát teremtünk és komplett összhatást is létrehozunk. Legyen a lakás lényünknek csodálatos visszatükröződése a textíliák területén is.