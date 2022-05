Fagyálló anyagok és burkolatok

A felhasznált anyagoknak természetesen fagyállónak és kültéri használatra alkalmasnak kell lenniük – beleértve a burkolatot is. Ez utóbbi lehet akár természetes kő vagy kültéri járólap egyaránt. Utóbbi esetében viszont nagyon figyeljünk oda a választásnál, hogy olyan járólapot vásároljunk, amely fagyos időben sem csúszik, vagy nem jegesedik el könnyen. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy bár kültéri járólapot választanak, csak éppen fedett teraszhoz valót. Télen pedig rendkívül kényelmetlen és balesetveszélyes, ha a járólapok csúszósak – hiába fagyállóak.

A lépcső típusa

Írhatnánk, hogy a klasszikus egyenes változat a legjobb megoldás, ám ez nem minden esetben igaz. Ha csak arra gondolunk, hogy télen, a havas lépcsőn mennyire kényelmes közlekedni, mielőtt letakarítanánk, akkor jobb, ha olyan lépcsőt választunk, amely nem csak a térhez igazodik, hanem hozzánk is. A legjobbak a finoman ívelt lépcsők ebben az esetben, hiszen nem állnak olyan meredeken, mint a klasszikus változatok. A standard 45 fokos dőlés helyett sekélyebbre helyeztessük a lépcső állását. Ez jóval biztonságosabb lesz, és még a térdeknek is kényelmesebb csúszós időben vagy cipekedéskor. Érdemes a lépcsők fokait is kicsit laposabbra tervezni, mivel kényelmesebb járni rajtuk és sokkal biztonságosabbak. Ha pedig már a biztonságról beszélünk, nem árt, ha a lépcső fokai élvédőt is kapnak. A megkopott lépcsőélek ugyanis télen különösen nagy csúszásveszélyt rejtenek magukban – ráadásul az élvédőkkel elkerülhető a lépcsők gyors eróziója is. Ha viszont maximálisan szeretnénk megelőzni a csúszást, akkor a járófelületen a lépcső fokainak éle mentén ragaszthatunk vagy vésethetünk csúszásgátló mélyedéseket, de érdesíttethetjük is azokat.

Kontár szakemberek

Lépcső esetén nem csak a járólapra és a felhasznált anyagokra kell odafigyelni, de a kivitelező szakemberekre is. Mivel egy olyan kültéri helyre építünk, ami nem csak az igénybevételnek, hanem az időjárás elemeinek is ki van téve, ráadásul balesetveszélyes lehet – nem kapkodhatjuk el a szakember kiválasztását sem. Ha ferdén rakják a lépcsőt, az egyértelműen probléma. Amennyiben pedig nem tesznek elég kötőanyagot a burkolat alá, az később feltöredezik, illetve leválhat idővel, hiszen a víz könnyen a burkolat és a kötőanyag közé kerülhet. Az ilyen kontárokat jobb messziről elkerülnünk, és inkább több idő rászánásával keressünk megbízható szakembereket. A Wilio oldalán nem csak profikat találhatunk, de megtudhatjuk az aktuális árakat is. Például külső lépcső építés esetén már profi munkát kaphatunk akár 320 ezer forintos áron is, amely tartalmazza a teljes konstrukció felépítését. Nem érdemes ebben az esetben tehát a legolcsóbb megoldáshoz folyamodnunk. Nem csak a testi épségünk kerülhet veszélybe, de komoly anyagi károkat is elszenvedhetünk, ha a szakemberen akarunk spórolni.