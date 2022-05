Milyen anyagú legyen a szandálunk?

A nagy melegben egyáltalán nem mindegy, hogy a szandál mennyire szellőzik. Hiszen a szandálok hiába nyitott lábbelik, mégis akadnak köztük olyan fazonok, amelyeknek akadnak zártabb részeik. Ha túl zárt az adott szandál, akkor a forróságban könnyen beizzadhat a lábunk, aminek csúnya vízhólyagosodás lehet a vége. Azonban nem csak a fazon, de az anyagválasztás is kiemelten fontos ebben az esetben. A különféle PVC alapanyagú szandálpántok ugyanis gyakran kisebesítik az érzékeny bőrt, ami a nyári melegben még inkább kényelmetlenné válik. Ennek az az oka, hogy a lába mindenkinek megdagad kissé, ha nagyon nagy a meleg – ezen túl pedig a bőr is sérülékenyebbé válik. Ezért a legjobb megoldás, ha textil vagy bőr anyagú szandált választunk. Persze egy esti partira alkalmi szandál esetén nem szükséges ekkora figyelmet fordítani az anyagválasztásra, hiszen ekkor már nincs akkora forróság.

A szandálok pántjainak típusa

Az egyik legsarkalatosabb kérdés szandálok esetén a pánt típusának kiválasztása. Nincs is annál rosszabb, mint mikor élveznénk a meghitt nyári sétát, és egyszer csak szinte húsba vágóvá válnak szandálunk pántjai. Ez pedig közel sem olyan ritka, mint azt hinnénk. A nagy forróságban ha sokat sétálunk a vékony pántú szandálok szinte szögesdrótként képesek a bőrünkbe vágni. Ezért ilyenkor jobb elkerülnünk az ilyen típusú szandálokat – kivéve természetesen, ha a pántok állíthatóak, mondjuk egy saru jellegű lábbeli esetén. Az sem túl szerencsés, ha a szandálok pántjai a sarkunkat keresztezik, mert idővel ezek is felhólyagosíthatják a kánikulában érzékennyé váló bőrünket. Tehát a legjobb választás, ha vastag pántú és a sarkunkat teljesen elfedő vagy szabadon hagyó szandált nézünk magunknak a legmelegebb napokra.

Sarkas problémák

Ha szeretnénk csinosak lenni és kényelmesen sétálni pár kilométert a meleg nyári napokon, akkor fontos végiggondolni azt is, hogy milyen sarokkal rendelkezzen a szandálunk. A sarok nélküli szandálok idővel kényelmetlenné válhatnak, ezért egy kisebb sarok mindenképp fontos lehet. A túl nagy sarkak viszont szintén nem ajánlottak – ezért a legjobb, ha a szandálunk vastag, közepes sarokkal rendelkezik. A CCC oldalán viszont szerencsére mindenféle típusú szandált megtalálhatunk. Ráadásul nem csak a webáruházukban vásárolhatunk kényelmesen, de egy kellemes nyári séta alkalmával személyesen is betérhetünk felpróbálni, akár a webshopból kinézett darabokat is a CCC bármelyik üzletébe. Érdemes tehát betérni hozzájuk, hiszen folyamatosan különféle akciókat kínálnak a vásárlóik számára – így pedig olykor szinte féláron is hozzájuthatunk egy-egy csinos szandálhoz.