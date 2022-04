Néhány változás a személyi kölcsönöknél

A személyi kölcsönök 2022-ben érvényes igénylési feltételei nem sokban különböznek az előző években megszokottól. Mondhatjuk, hogy szinte minden változatlan maradt, de van néhány kisebb változás, ezért ismét elővesszük a témát, hogy az információ eljusson minden érintetthez.

A személyi kölcsönökről - röviden

A személyi kölcsön egy ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású hitel, ezért jóval egyszerűbb az igénylése, mint egy jelzáloghitelnek. Épp ez az, ami a vonzerejét adja. Könnyen, gyorsan és egyszerűen igényelhető, aztán szabadon felhasználható. Csak néhány dokumentumra van szükségünk, és akár egy napon belül is folyósítják nekünk, a maximális hitelösszeg pedig akár 10 millió forint is lehet. A felvehető hitel nagysága mindig a jövedelmünktől függ. És itt van változás az előző évekhez képest.

A szükséges jövedelem személyi kölcsön igényléséhez

Az igényléshez szükséges jövedelem minimumát leggyakrabban a mindenkori minimálbérrel megegyező jövedelemben határozzák meg, de vannak olyan pénzintézetek, ahol ennél többet, vagy éppen kevesebbet várnak el. A minimális jövedelem azonban nem lesz elegendő egy nagyobb hitel igényléséhez. Ez azonban ritkán probléma, hiszen általában nincs is szükségünk hatalmas összegre.

A minimálbér idei emelése miatt lehet, hogy néhányan kiesnek a személyi kölcsönt igénylők köréből, de valószínűleg nem túl sokan. Akiknek megemelkedett a jövedelme, azok továbbra is igényelhetnek személyi kölcsönt. Ha meg akarjuk tudni, hogy kaphatunk-e személyi kölcsönt, és szeretnénk kiválasztani a legkedvezőbbet, akkor érdemes ellátogatnunk a banknavigator.hu szakértő weboldalra. Az itt található hitelkalkulátor segít a választásban. Gyorsan és egyszerűen találhatjuk meg a legjobb megoldást. További érdekességeket találhatunk, és a fontos pénzpiaci változásokat is követhetjük a banknavigator.hu szakértő cikkei segítségével.

A személyi kölcsön igénylésének feltételei 2022-ben

2022-ben is egyszerűen teljesíthetőek a személyi kölcsön igénylésének alapfeltételei. A pénzintézetek többségénél már 18 éves kortól akár 70 éves korig lehet személyi kölcsönt igényelni, de a pénzintézetek eltérő hitelezési gyakorlata miatt hitelfelvétel előtt mindenképpen tájékozódjunk. Néhány pénzintézet 21 vagy 23 éves kortól, és csak 65 éves korig fogad be hiteligényléseket.

Az érvényes személyazonosító okmányunk mellett szükségünk lesz egy jövedelemigazolásra is. Ez lehet munkáltatói igazolás, vagy vállalkozók esetében a NAV jövedelemigazolás, nyugdíjasoknál pedig bankszámlakivonat vagy nyugdíjhatározatot, vagy az utolsó három havi nyugdíjszelvény. Jövedelemként elfogadható munkabér, vállalkozói bevétel és a nyugdíj önmagában is, és másodlagos jövedelemként figyelembe veszik a családi pótlékot, a GYES-t, a GYED-et, a vállalkozók osztalékát, a szociális juttatásokat, valamint az ösztöndíjat is, de más másodlagos jövedelmet is elfogadhatnak – ez pénzintézetenként eltérő. Akár adóstárs bevonására is van lehetőség.

A munkaviszonyunkkal kapcsolatban fontos, hogy nem állhatunk sem próbaidő, sem felmondás alatt, és az a legjobb, ha határozatlan időre szóló munkaszerződéssel rendelkezünk. (határozott idejűt munkaszerződést is elfogadnak bizonyos esetekben)

Mik kizáró okok a személyi kölcsönöknél 2022-ben?

Az az igénylő, aki nem felel meg az életkori, jövedelmi vagy a munkaviszonyt érintő elvárásoknak, nem igényelhet személyi kölcsönt. Minden banknál kizáró ok a KHR negatív adóslistáján való szereplés, valamint a cselekvőképesség, a személyazonosításra alkalmas magyar okmányok, illetve a bejelentett magyarországi lakcím hiánya. És rendelkeznünk kell telefonos elérhetőséggel is.

A személyi kölcsön 2022-es fontos változása

Az infláció Magyarországon az egekben van, és az előrejelzések szerint rövid és középtávon csak romlani fog a helyzet. Ez pedig hatással van a személyi kölcsönökre is. 2021 végén az infláció 7,4 százalék volt, a személyi kölcsönök átlagkamata azonban ennél alacsonyabb volt, és ez nem tartható fenn hosszabb ideig, mert a pénzintézetek nyereségre törekszenek, ezért emelniük kell a hitelek kamatait. A személyi kölcsönök 2022-es kamataiban gyorsan emelkedő tendenciát fogunk tapasztalni, ahogy ezt már a lakáshiteleknél megfigyelhettük.

Ha szeretnénk személyi kölcsönt 2022-ben igényelni, és szeretnénk elkerülni a kamatemelkedéssel járó plusz kiadásokat, akkor érdemes minél előbb benyújtani az igénylésünket.