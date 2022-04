Mi is tehetünk fogaink egészségéért!

Ha halogatjuk a fogorvoshoz való látogatást, különösen fontos, hogy mi magunk is mindent megtegyünk, hogy fogaink minél épebbek és egészségesebbek legyenek. A legjobb, ha megakadályozzuk a betegségek kialakulását, hiszen ha a gyulladás vagy a lepedék már beette magát akár a fogba, akár az ínybe, nem menekülünk a kezelés alól.

A megelőzés egyik alapja nem meglepő módon a rendszeres és alapos fogmosás, ám ezt sem mindegy, hogyan és mikor tesszük! Ügyeljünk rá, hogy jó minőségű fogkefét használjunk, és hogy minden fogunkat körültekintően mossuk meg. Étkezés után egyébként ajánlatos megszabadulni a fogak közti maradékoktól, savas ételek és gyümölcsök fogyasztása után többet ártunk a tisztítással, mint használunk. A szájvíz mellett a fogselyem is kiváló kiegészítése a fogkefének: ha egyszer kipróbáljuk, nagy meglepetések érhetnek bennünket. Megláthatjuk, mennyi mindent hagy fogaink között a fogkefe, legyen az akár hagyományos, akár elektromos.

5 probléma, amit megelőzhetünk gyakori szűrővizsgálattal

A rendszeres fogászati szűrés több mindentől megkímélhet bennünket, mint gondolnánk! Ha időben megyünk, nemcsak a többalkalmas gyökérkezelést, hanem a töméseket is megspórolhatjuk!

1. Rossz szokásaink folytatása

Egy fogorvosi látogatás esetében az egyik legfontosabb visszajelzés az, hogy mit tehetünk magunkért. Az orvos nemcsak a már meglévő esetleges problémákat kezeli, hanem azt is elmondja, milyen fogkrémet érdemes használnunk, illetve milyen ételeket vagy italokat kerüljünk bizonyos esetekben. Például, ha valaki a sárga fogaira panaszkodik, várhatóan a kávé és a cigaretta elhagyása is a lehetséges megoldások között fog szerepelni.

2. Rossz fogak

Nem meglepő módon a fogászati szűrésen a fogak állapotát is felméri az orvos. Így, ha valamelyik fogunk már elkezdett megromlani, szuvasodni, a szakember biztosan észre fogja venni – még akkor is, ha mi még nem sejtettünk belőle semmit. Ha már azelőtt észreveszi a szuvasodást, mielőtt nagyobb területet nyerne, jól járhatunk, nem is beszélve fogainkról! A fogkő is csak akkor mutat tüneteket, ha már látványos, ám ezt nem kellene megvárni. Rendszerint évente egyszer vagy kétszer ajánlott egy fogkő-eltávolítást csináltatni, amit jellemzően orvosunk kérdés nélkül megejt, hiszen jót akar nekünk.

3. Daganatos betegségek

Ugyan drámaian hangzik, nincs benne csúsztatás: Magyarországon rendkívül magas a különböző szájüregben található daganatos betegségek aránya. Egy fogorvosi szűrésen nemcsak fogainkat veszi górcső alá a szakember, hanem ínyünket, nyelvünket és szájpadlásunkat is. Amennyiben időben feltűnik a rák első jele, a betegség gyógyítható!

4. Kísértő múlt

Ma már megváltoztak a tömések, hiszen ahogy telik az idő, a fogtömések anyaga és minősége egyre javul, ám sokan élünk régi, amalgám töméseinkkel. Nem gondolánk, de a fejfájás, a hajhullás, de még a gyomorpanaszok hátterében is állhat a régi tömésekre adott allergiás reakció. Ezeket orvosunk hamar tudja diagnosztizálni, és kicseréli korszerű anyagra a gondot okozó részt. Ez azért is hasznunkra válhat, mert régi tömések esetében akár a védőréteg alatt is elkezdhet szuvasodni a fog, így ha fájdalommal megyünk oda, csak jó esetben lesz a történet vége gyökérkezelés!

5. Csikorgatás, harapás

Sokan nem is tudnak arról, hogy rossz a harapásuk. Jelei több más betegséggel összetéveszthetők: fej- és nyakfájás, de akár vállfájdalom is lehet a rossz harapás tünete. Ha bármely apró tünetünkről beszámolunk fogorvosunknak, lehet, hogy helyben megtalálja a probléma gyökerét. Az éjszakai fogcsikorgatás is sok embert érintő probléma, melyről sokszor szintén csak a szakember beszámolója alapján értesülnek: a fogakon látszik, ha stresszelünk.

Magabiztosságunkhoz egészséges mosolyunk is hozzájárul, és ehhez hozzátartoznak a szép, ápolt fogak, és a kellemes lehelet is. A szájápolás alapvetően rajtunk múlik, de ha évente kétszer áldozunk rá időt, hogy meglátogassuk a szakembert, fogaink társaságát akár egész életünkben élvezhetjük.