A dunaújvárosi felsőoktatási intézmény évről évre jelentősen növeli a gazdasági hallgatóinak számát. Megtalálható az intézményben Pénzügy és adózás, Vállalkozásmenedzsment, Üzleti kommunikáció specializáció is, melyet olyan oktatók tartanak, akik több 10 év tapasztalattal rendelkeznek az adott területen. Az egyetem biztosítja nappali és levelezős hallgatók számára is a továbbtanulás lehetőségét, hiszen levelezős hallgatók akár 8 – 10 nap szabadsággal tudják teljesíteni a jelenléti követelményt egy évben. Az alacsony ponthatárok és magas ösztöndíjak mellett fontos megjegyezni, hogy olyan partner kapcsolódik be a gazdasági képzésükbe, mint a Magyar Nemzeti Bank.