Az egészséges önkéntesekkel és szociális szorongásos zavarban szenvedő egyénekkel végzett vizsgálatokból származó előzetes eredmények arra utalnak, hogy a CBD-nek szorongásoldó hatása lehet. Bár ezek az eredmények ígéretesek, további kutatásokra van szükség a CBD hatékonyságának meghatározása más szorongásos zavarok esetében, illetve a megfelelő dózisok megállapítása érdekében. (Use of Cannabidiol for the Treatment of Anxiety: A Short Synthesis of Pre-Clinical and Clinical Evidence – Cannabis and Cannabinoid Research, 2020. szeptember)