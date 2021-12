Tapasztjuk a jegyzeteket mindenhová a lakásban, már helyet sem találunk neki, aztán el is felejtjük levenni pár hét múlva, mert még mindig nem emlékszünk rájuk. A legtöbb ember nem ismeri a konkrét technikákat, hogyan is lehet az angol szavakat hosszú távon jól megjegyezni és a gyakorlatba át is ültetni. A szavak pedig fontos dolgok, hiszen magasfokon, szépen, választékosan csakis kiváló szókinccsel lehet kommunikálni.