Egy sarokcsiszoló igen sokoldalú szerkezet, amely számos téren megkönnyíti az ember munkáját, hiszen számos különböző típusa és tartozéka van, amelyeket vétek lenne nem kihasználni. Lássuk, miről is van szó!

Mire használható egy sarokcsiszoló?

Gyakorlatilag nagyon kevés olyan iparág létezik, ahol ne kapna valamilyen funkciót a sarokcsiszolók valamelyike. Éppen ezért nem kérdés az sem, hogy a ház körül is igen komoly haszna lehet egy ilyen gépnek. Legyen szó vágásról, csiszolásról, tisztításról, polírozásról vagy éppen egy rozsdaréteg eltávolításról, esetleg valamilyen felület simává varázsolásáról, a sarokcsiszoló mindig munkára készen áll. Emellett pedig vágásra is alkalmas, a fémmel, a kővel, a betonnal és a kerámiával is boldogul.

Fotók: pixabay

Mit érdemes figyelembe venni vásárlás előtt?

Mivel nagyon sokféle típusa létezik a sarokcsiszolóknak, érdemes tisztában lenni azzal, pontosan mire is van szükségünk.

Először is tekintsük át a méreteket és a teljesítményt!

Léteznek ugyanis úgynevezett egykezes gépek, amelyekbe a 150 milliméteres tárcsaátmérőig tartoznak sarokcsiszolók. E méret felett már kétkezes flexekről beszélhetünk. Ez a teljesítményüket is tükrözi, ugyanis az utóbbiak két-háromszoros erővel is bírhatnak. Ennek kapcsán lényeges tudni, hogy az eltérő tevékenységek különböző teljesítményt igényelnek, vagyis mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy várhatóan milyen terveink lesznek a géppel.

Van ezen felül néhány olyan extra, amelyekre ajánlott figyelmet fordítani!

Ilyen például a fordulatszám szabályzó, amely segítségével egyszerűen be lehet állítani azt az értéket, amely által az anyag sérülésmentesen csiszolható. Szintén ide sorolandó a túlmelegedés elleni védelem, amely a hosszabb munkafolyamatok során lehet nagyon hasznos. Ugyanis ennek köszönhetően esély sincs arra, hogy veszélyesen túlmelegedjen a gép, hiszen még a határérték előtt önműködően kikapcsol és csak akkor helyezhető újra üzembe, ha megfelelő mértékben visszahűlt. Ellenkező esetben akár le is éghet a motor, ami a készülék teljes elromlásához is vezethet.

A szénkefe szerepe

Mindezen funkciók kapcsán érdemes szót ejteni a szénkefe mentes gépekről is. Ezek nagy előnye abban rejlik, hogy egy nagyon gyorsan kopó alkatrészt hagyhatunk ki a szervizelésből, amelynek cseréjéhez sokszor a motorburkolat teljes eltávolítására is szükség lehet.

Akkumulátoros vagy elektromos legyen a választott flex?

Végül, de nem utolsósorban pedig azt is fel kell mérnünk, hogy az akkumulátoros vagy az elektromos sarokcsiszolók mellett tesszük-e le a voksunkat. Ehhez igen komoly mértékben érdemes meghatározni azt, hogy jellemzően hol és milyen körülmények között fogjuk használni a flexet. Amennyiben sokat tervezünk vele a magasban, építkezéseken vagy egyéb külső helyszínen dolgozni, akkor mindenképpen az akkumulátoros típusok a praktikusabbak, hiszen nincs hozzá szükség áramforrásra vagy a kábelekkel való bajlódásra. Viszont ha jellemzően egy műhelyben állva végzünk vele csiszolást, semmi akadálya az elektromos típussal való munkavégzésnek.

A fentiekből egyértelműen látható, hogy igen sokféle típusból válogathatunk, ha sarokcsiszolóval szeretnénk dolgozni. Éppen ezért érdemes megfontoltnak és körültekintőnek lenni vásárlás előtt.