Milyennek hat egy "csupasz", szürke üzlet, ahol szinte minden teljesen ingerszegény?

Egy üres, szürke, információhiányos vagy elavult plakátokkal rendelkező üzletbe jóval kevésbé szívesen térnek be a potenciális vásárlók, mint egy színes, jó dizájnnal rendelkező, aktuális információkat tartalmazó helyiségbe. Az oka egyszerűen az, hogy ilyen módon nem nyerjük el a bizalmukat, hiszen nem azt sugalljuk, milyen nagyszerű termékeink vagy szolgáltatásaink vannak a számukra.

A bizalom márpedig elsőszámú tényező a marketing világában, enélkül nagyon nehezen szerezhetünk vásárlókat. Ezért nemcsak a megfelelő kinézet kialakítására kell törekedni, hanem annak időnkénti felfrissítésére is, illetve az aktualitások kihangsúlyozására. Legyen szó akciókról vagy új készlet érkezéséről, ha nem emeljük ki ezeket a fontos információkat, a vásárló önmagában nem biztos, hogy betér üzletünk ajtaján.

TIPP: Gyakran már egy látványos ablakmatrica felhelyezésével is rengeteget lendíthetsz üzleted forgalmán.

Miért jelentenek remek lehetőséget az üzletek szabad felületei?

Gondoljunk bele, hogy életünk során milyen reklámokkal találkoztunk televízióban, rádióban és plakáton, amelyre még most is emlékezünk. Nagy valószínűséggel valamilyen feltűnő, hangos, színes-szagos hirdetés maradt meg memóriánkban, amely vagy egy jól kitalált szlogennel, vagy éppen remek vizuális látvánnyal bírt.

Ebből az elvből kiindulva nagyon fontos, hogy akár interneten, televízióban vagy “élőben” reklámozzuk üzletünket. Használjuk ki a lehető legtöbb felületet, és ragadjuk meg a potenciális vásárlók figyelmét.

Az üzlethelyiséggel rendelkezők különösen kiváltságos helyzetben vannak. Azok az emberek, akik fizikai közelségben vannak, és csupán a vásárlási döntés határozza meg, hogy betérnek-e, egy jól reklámozott, igényes üzlethelyiség láttán nagyobb valószínűséggel sétálnak be az ajtón. Míg internetes, plakátos hirdetés esetén nincs meg az a lehetőségük, hogy azonnal, kézzel foghatóan vásárolhassanak, így megfeledkezhetnek a termékről vagy szolgáltatásról.

Így használj ki minden szabad felületet

Ahhoz, hogy a vásárlók figyelmét megragadd, fontos, hogy okosan használd ki a rendelkezésre álló szabad felületeket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden négyzetméterre plakátokat kéne helyezned, inkább a kevesebb több elméletét tartsd fejben.

Az első és legfontosabb feladat, hogy azonosítani tudják az általad árult termékeket vagy szolgáltatást a dizájnnal. Ehhez szükséges, hogy üzlethelyiségedben megjelenítsd a logód, a nevet, és egységes dizájn alapján törekedj a további információk átadására is. Érdemes egységes betűtípust és színeket használni, például a nyitvatartást jelző tábla esetén is.

Az ablakmatrica használata sok bosszúságtól kímélhet meg, hiszen ennek segítségével minden fontos infót, aktualitást kihelyezhetsz üzleted falára anélkül, hogy papírcetliket alkalmaznál. Így sokkal professzionálisabb, egységesebb hatást érhetsz el, és szükség esetén könnyen lecserélheted őket anélkül, hogy kárt tennének az üvegfelületen.

A cégér hasznosságára már száz évvel ezelőtt is rájöttek az ügyes és élelmes vállalkozók. Dobd fel üzleted egy kiemelkedő, díszes cégérrel, hogy oldalról is jól látható legyen az elhaladó emberek számára. Így messziről is felfedezhető, hogy valami egészen különleges dolog csábítja a potenciális vásárlókat.

A cégér mellett megférhet még egy modern LED tábla is, amely szintén tartalmazhat futó szövegként információkat. Ez a villogó, színes tábla garantáltan odavonzza a tekinteteket nappal és éjszaka is, ezért szerencsés lehet bevetni, ha még rendelkezel szabad felülettel.

Hogyan érdemes belevágni?

Annak érdekében, hogy üzleted garantáltan feltűnő és a vásárlók számára vonzó legyen, érdemes profikra bízni a tervezést és a kivitelezést. Ha van ötleted vagy félig-meddig kialakult dizájn a fejedben, amely útján haladnál, ezen tervekkel keress fel egy grafikust és egy marketingest, akik segíthetnek a lehető legjobb eredményt elérni. Önmagában a jó dizájn ugyanis nem garantálja a vásárlókat, hiszen kifejezetten fontos az is, hogy milyen módon tálaljuk a termékekről szóló információkat.

A kivitelezéshez pedig keress fel kimondottan üzlethelyiségek dekorálásával, díszítésével, ablakmatricázásával foglalkozó szolgáltatót, hogy a számítógépen megtervezett dizájn az üzletedben is pontosan ugyanolyan remekül nézzen ki.