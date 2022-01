A tematikus rádióállomás a sportot szeretők roppant széles rétegét szólítja meg. A híreken, eredményeken és helyszíni tudósításokon túl, rendszeres vendég lesz a Sportrádióban a magyar sport számos ismert bajnoka, háttér- és magazinműsorokban igyekeznek műsorvezetőink és szakértő vendégeik kitárgyalni mindent, ami a szurkolókat, hallgatókat érdekelheti.

A Sportrádió műsorvezető gárdája olyan kitűnő újságírókból, rádiósokból, a sportban is jól ismert és közkedvelt egyéniségekből áll, mint a - többek között a Formula-1 hangjaként - országos népszerűségre szert tevő Szujó Zoltán, a több rádióállomásnál is a hallgatók kedvencévé vált Szegő Tibor, a rádiósként is rutinos és kedvelt Harsányi Levente, de csatlakozik a csapathoz mások mellett az olimpiai bajnok Risztov Éva, valamint az ugyancsak korábbi olimpiai résztvevő, televíziós és rádiós műsorvezetőként egyaránt sikeres Csisztu Zsuzsa, a Mandiner sportrovatvezetője. Egy igazi sportrádiós legenda, Török László, valamint a megannyi nagyszerű közvetítéséről is ismert Lantos Gábor, az Origo sportrovatvezetője is.

A hallgatókat színes, humorral és sporttal átitatott, informatív reggeli műsor ébreszti a 105,9 MHz-en. Délelőtt zenei maraton, napközben információs műsor, délutántól egészen késő estig pedig a napi sporteseményekre épülő, helyszíni kapcsolásokkal tarkított, de tematikus tartalmakkal is kiegészülő műsorfolyam várja a Sportrádiót hallgatókat.

„A magyar sportcsalád és a sportújságíró szakma nagy és régi vágya teljesül azzal, hogy megszólal hazánk első és egyetlen tematikus sportrádiója. Az természetes, hogy a Sportrádió otthona az nso.hu lesz és a kölcsönösen előnyös együttműködésben a Nemzeti Sport szakértői, tudósítói, információi a rádióműsorok szakmai színvonalát is emelik majd.” – jelentette ki az együttműködésről szólva Ballai Attila, a Mediaworks Hungary sportfőigazgatója. „Az alapítókkal, szerkesztőkkel hiszünk abban, hogy a sport maga az élet, és a nagy bajnokok, világra szóló magyar sikerek példája, üzenete mindenkit megérint - mondta el Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Sportrádió tulajdonosa. - Hatalmas lehetőség, hogy a Sportrádió szól majd a nemzetisport.hu-n, de legalább ennyire fontos, hogy a 105,9 MHz-es frekvencián is hallhatók lesznek a műsoraink. Vobeczky Zoltán főszerkesztő alapos előkészítő munkája és a Mediaworks vezetőinek megtisztelő bizalma révén fantasztikus stábbal, nagy lendülettel indítjuk el a Sportrádiót, amely meggyőződésünk szerint hiánypótló a hazai médiapiacon.”

Sportrádió. A győztesek hangja!

