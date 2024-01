Forrás: Ingatlanbazár

Ezt az ingatlant biztosan nem utasítaná vissza, ha véletlenül az ölébe pottyanna. Sajnos erre nem sok esély van, így ha szeretne hozzájutni, szüksége lesz 200 millió forintra. Ezért az összegért azonban nem csak egy gazdálkodásra alkalmas birtokot, de két házat is kap négy lakrésszel. Lehet, hogy pont erre a lehetőségre várt?

“Vállalkozók, befektetők, gazdálkodók figyelmébe ajánlom !Amennyiben szeretné ötvözni a nyugodt, erdei környezetet a praktikus, gazdálkodásra alkalmas területekkel, úgy ez a birtok az Ön számára ideális választás!Kiválóan alkalmas lehet akár turista központ kialakítására is, de kis átalakításokkal akár egész évben működtethető nagy létszámú csoportok szállásolására PL: iskolák, belföldi vagy külföldi turista csoportok.Az eladásra kínált ingatlan összesen 11 815 m² területű, Bakonycsernyén, a csodás Bakony szívében, a Gaja- patak mentén fekszik.A birtokon található egy 160 m²-es lakóház**, két lakrésszel. A nagyobbik, 100 m²-es rész tökéletes családi élettér, míg a kisebbik, 60 m²-es ideális vendégszoba, iroda, vagy akár műhely lehet. A lakóház 150 m² beépíthető tetőtérrel is rendelkezik.A terület másik részén egy 100 m²-es, hivatalosan épített ház található, melyben két különálló lakrész kapott helyet: egy 36 m²-es, és egy 47 m²-es. Mindkettő ideális lehet akár vendégháznak is. A ház itt is beépíthető tetőtérrel rendelkezik.Emellett 70 m² garázs** biztosítja a gépjárművek, eszközök megfelelő tárolását.A 8 580 m² szántóföld, és a hozzá tartozó 15 m² lókarám, 20 m² tyúkól, és 10 m² kukoricagóré kiváló lehetőséget teremt a saját gazdaság kialakítására. Az állatok számára kialakított területek mellett a 2 086 m² erdő gyönyörű kilátást és pihenési lehetőséget biztosít a természet szerelmeseinek.Vegye meg ezt a gyönyörű birtokot, és élvezze a Bakonyban rejlő lehetőségeket! A nyugalom és a természet közelsége mellett ideális lehetőséget kínál ez a birtok a saját gazdaság kialakítására.Részletesen :1186 m2 részen található 160 m2-es ház, tetőszerkezete fa váz, betonkoszorúra ültetve, tatai cseréppel ellátva.Az utcafrontról két kovácsoltvas kapun keresztül közelíthető meg. A teljes ház körüli rész, 4 méter szélességben térkövezett.- az ablakok minőségi Salamander 3 rétegű fa, kovácsolt vas ablakrácsokkal ellátva.- fűtése vegyestüzelésű kazán vagy gázcirkó, 2021-ben felszerelt új radiátorokon keresztül, réz csővel szerelve.- Villanyvezetékek réz kábelesek.- vízvezetékek műanyagok- 102 m2-es házrésze külön bejárattal, 3 szoba, hatalmas étkező, 2 fürdőszoba, 1 konyha íves átadó résszel.- falazata 60 cm vályog tégla, kő alapon.- 14,4 m2 kazánház, egyben a padlásfeljáró is.- 45 m2 lakrész, külön bejárat, 1 30 m2-es szobával, fürdőszoba és konyha.- ez a rész újonnan lett a házhoz építve 2000-ben, beton alapra, B30- as téglából.8086 m2 szántóként, kivett gazdasági és lakóépület részen helyezkedik el :- 100m2 alapterületű lakóépület , 2000-ben beton alapra, B30as téglából, fa vázas tetővel, tatai cseréppel fedve készült.Ez az épület már H-tarifás.két külön lakrésszel rendelkezik :- 35 m2 részen 1 szoba, konyha, fürdőszoba.- 47 m2 résznek 2 külön bejárata is van. 2 szoba, konyha, fürdőszoba és előtér.- 9 m2 kazánház, ebben található egy TOTYA bálaégető vegyestüzelésű kazán, új SCHIEDEL kéménnyel.Ennek az épületnek a fűtése vegyestüzelésű kazán és klímákkal ellátott.- 15 m2 lókarám 3 részre van osztva, 1 kétajtós és 2 egyajtós fakkal.- 70 m2 garázs rész, beton alapon, B30- as tégla, fa vázon, tatai cseréppel készült. Ennek a belmagassága lehetővé teszi , akár a tetőtér kialakítását is.- 4000m2 tyúkudvarhoz, 20m2 tyúkól is tartozik.2086 m2 erdő a 3. része a területnek.[...]”

