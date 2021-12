Milyenek az aktuális szemüveg trendek?

Az elmúlt években többféle szemüvegkeret-trend is megfigyelhető volt. Természetesen vannak örökzöld stílusirányzatok is, de minden esetben az arcformádhoz és az egyéniségedhez megfelelő keretet válaszd, ne kövesd vakon a trendeket.

Az idei trendek közül kiemelkednek az elsőre talán túlméretezettnek tűnő keretek, amelyek kitűnnek a tömegből extrémitásukkal. A vastag keretek között feltűntek a fából készült típusok is, amely idővel egy felkapott trendé nőheti ki magát. Az elmúlt években ismét népszerűekké váltak a vékony keretek is, de újdonságként felbukkantak a dupla szemöldökvonalú modellek is.

Milyen szemüvegkeret állna jól neked?

Alapvetően háromféle szemüvegtípus közül választhatsz. A teljes szemüvegkeretek markáns karakterrel rendelkeznek, és különböző vastagságban érhetőek el attól függően, hogy klasszikus, sportos vagy elegáns stílust képviselnek. A kerekebb arcokon szögletes formák állnak jól, míg a szögletesebb arcforma vonásai lágyíthatóak a kerek és ovális vonalvezetésű szemüvegekkel. Fiatalok és idősek körében is egyaránt elterjedtek a keretes szemüvegek annak köszönhetően, hogy rendkívül nagy szín-, stílus- és formaválasztékban kaphatóak. A retró divathullám szintén kedvezett a vastag keretes szemüvegek elterjedésének és megítélésének.

A másik népszerű szemüvegtípus az úgynevezett damilos, fél kerettel rendelkező szemüveg. A szemüveg általában a felső keretet tartalmazza, míg alulról szabadon áll a lencse, vékony damillal rögzítve. A fél kerettel rendelkező szemüveg azoknak javasolt, akik nem akarják túlzottan kihangsúlyozni arcformájukat, illetve nem szeretnék, ha a keret stílusa túl hangsúlyossá válna.

A keret nélküli szemüvegek azok körében népszerűek, akik szinte láthatatlanná kívánják tenni szemüvegviseletüket. Azoknak ajánlott, akik nem akarják, hogy a keret megváltoztassa a kinézetüket, azaz a lehető legtermészetesebb hatást szeretnék elérni a szemüveg viselése közben. Ezek a keretek elegáns megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek, így üzleti körökben is igen népszerűek.

A kerettel rendelkező szemüvegek általában tartósabbak, hiszen jobban védik a szemüveglencsét a sérülésektől. A keret nélküli társaik azonban könnyebbek és kényelmesebb lehet a viselésük.

Milyen anyagból készült keretet részesíts előnyben?

A keret kiválasztásánál vedd figyelembe azt is, hogy mennyire lesz kitéve sérülésveszélynek (munkahelyen, sportolás vagy szabadidős tevékenység közben). Ha aktívabb életmódot folytatsz, akkor érdemesebb strapabíróbb műanyag keretet választanod. A fém keretek pedig ezzel szemben könnyebbek és elegánsabb hatást keltenek.

Hogyan válaszd ki a számodra legmegfelelőbb keretet?

A szemüvegkeret kiválasztása előtt ki kell deríteni, hogy mi okozza a látásromlást. Az optometrista szakember megállapítja, hogy milyen dioptriájú szemüveglencsére van szükséged a tökéletes látáshoz, majd felírja neked a megfelelő lencsét. Ha ez megvan, akkor már indulhatsz is, hogy beszerezz egy stílusos szemüvegkeretet. Az optikus pedig nem csak segít kiválasztani az arcformádhoz leginkább illő keretet, hanem el is készíti a szemüveget, és a keretbe igazítja a lencsét.

A választás fontos szempontjai közé tartozik, hogy a keret kényelmes legyen és illeszkedjen a stílusodhoz. Viseld néhány percig a keretet, közben grimaszolj, mosolyogj benne és ellenőrizd, hogy eközben elmozdul-e az arcodon.

Figyelj rá, hogy a keret lefedje a látótered nagy részét, és miközben oldalra vagy fel-le tekintesz, ne nézz ki a keretből! Készíts telefonod segítségével szelfiket, hogy külső szemlélőként ítélhesd meg a kiválasztott keretet. Barátaidnak, ismerőseidnek elküldve kikérheted véleményüket, tanácsaikat is. Az online térben is már kényelmesen tesztelheted mindegyik szemüvegkeretet, ugyanis jó pár weboldalon egyfajta virtuális tükör segítségével online is felpróbálhatod a szemüvegeket.

Az újonnan megvásárolt szemüvegkeretet nagy valószínűséggel évekig hordani fogod. Ezért nagyon fontos, hogy olyat válassz, amelyet nem csak kényelmes viselni, hanem illeszkedik a személyiségedhez és az életmódodhoz is.