„A MÁV-Volán-csoportnál a magyar vasút 175. jubileumi évében, a Vasút Európai Évében, 2021-ben is a modern és versenyképes közösségi közlekedésért dolgoztunk. Fenntartható és utasbarát szolgáltatásaink fejlesztéséért megyéinkben új járműveket állítottunk forgalomba, optimalizált és összehangolt vasúti és közúti menetrendet alkottunk, fejlesztettük szolgáltatásaink színvonalát, pálya- és állomásfelújításokkal javítottunk a menetrendszerűségen. A MÁV-Volán-csoport egy nagy, összetartó szervezet, melynek célja közös: megteremteni hazánkban a modern közösségi közlekedést, melyben a MÁV és a Volánbusz együtt szolgálja az utasok érdekeit és a környezetvédelmet.” – mondta lapunkban Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója.

Kiemelte:

Korunk legnagyobb változása a klímaváltozás megállítása, ennek keretében a széndioxid kibocsájtás csökkentése, a gazdaság és a társadalom működésének fenntarthatóvá tétele. Fejlesztéseink mellett, amelynek keretében a széndioxid kibocsájtásunkat jelentősen tudjuk csökkenteni nagyon fontos az, hogy a fogyasztókat, az utasainkat is rábírjuk arra, hogy az egyéni közlekedési módok helyett válasszák a sokkal fenntarthatóbb közösségi közlekedést, a vasúti vagy a közúti buszos közlekedést.

Állomásfelújítás

Megnyílt a székesfehérvári vasútállomás gyalogos felüljárója, ami részét képezi majd a készülő intermodális csomópontnak. A buszpályaudvar is a vasútállomáshoz költözik, centralizálva a városba érkező és az onnan távozó távolsági járatokat is. A felüljáró már most is megkönnyíti a vágányok elérését, de még nagyobb jelentősége lesz a déli oldalon épülő parkolók miatt. A fejlesztések a NIF Zrt. beruházásában valósulnak meg.

B+R

Velence, Agárd, Gárdony, Kápolnásnyék, Martonvásár és Bicske, Bicske alsó állomásokon összesen 300 férőhelyes kerékpártárolót alakítunk ki idén.

Jegykiadó automaták

A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal mentén található állomásokra és megállóhelyekre 24 új jegykiadó automatát telepítettünk 2021 végéig.

Magyar Falu Program

A Magyar Falu Program keretében Zichyújfaluban a vasútállomás épületét és annak környezetét is megújítjuk.

A megye további 7 vasútállomásán – Alap, Bodajk, Nagykarácsony, Nagykarácsony felső, Rétszilas alsó, Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy – telepítünk fedett kerékpártárolókat, esőbeállókat és padokat, valamint az utastájékoztatási felületeket is megújítjuk.

Menetrendfejlesztés

December 12-től a hétvégi időszakban is félóránként járnak vonatok Budapest–Bicske és Tatabánya között. Dunaújváros és Budapest között új járatok közlekednek, amik a jelenlegihez képest 20 perccel rövidebb menetidőt biztosítanak.

Szabadbattyán és Balatonfüred között tavasszal befejeződött a villamosítás. Korszerű villanymozdonyokkal és motorvonatokkal biztosítjuk a komfortos, környezet- és utasbarát közlekedést. Az északi és a déli part megközelítése még gyorsabbá vált a kiszámítható vasúti menetrend és rövidebb menetidők miatt.

A téli menetrendi időszakban is két óránként közlekednek sebesvonatok Budapest és Tapolca között, valamint a Balatonfüred és Székesfehérvár közötti személyvonatokban csak korszerű FLIRT motorvonatok járnak.

Az eddigieknél több autóbuszjárat közlekedett a Balatonhoz többek között Fejér megyéből is.

Idén áprilistól a két óránként közlekedő Gemenc InterRégió vonatok kötik össze Baját, Bátaszéket, Szekszárdot, Sárbogárdot és Székesfehérvárt.

KISS

December 11-én délután elindul az első KISS a Budapest–Győr vasútvonalon. A december 12-ei menetrendváltástól munkanapokon, délután egy Budapest felől közlekedő járatban, Bicskét és Bicske alsót is érintve, jár az emeletes motorvonat Győrig.

A nyár folyamán emeletes KISS motorvonatok is közlekedtek a Balaton déli partján színvonalasabbá, kényelmesebbé téve az utazást. Az emeletes motorvonatok érintették a Velencei- tavat és Székesfehérvár vasútállomását is. A KISS emeletes vonatok a jövő évi szezonban is járnak majd a Velencei-tó és a Balaton térségében.

Új jegytípusok

Új, kizárólag a digitális csatornákon, az Elvirában és a MÁV mobilalkalmazásában megvásárolható jegytípust, Okosjegyet vezettünk be a Budapest-Pécs között közlekedő, Sárbogárdot is érintő InterCity járatokra.

Székesfehérvárról Pécsre, sárbogárdi átszállással Okosjeggyel másodosztályon 2959, első osztályon 3859 forintért, Okosjegy nélkül másodosztályon 3945, első osztályon 4655 forintért lehet jegyet váltani.

A nyári időszakban az új balatoni kerékpárjeggyel 99 forintos alapáron szállíthatták a kerékpárt, akik bármely balatoni állomásról indultak vagy oda érkeztek.

Új buszok

Idén 27 új járművel bővült a Volánbusz állománya a megyében. Az új buszokkal évente több mint 4 millió utasunk számára tesszük biztonságosabbá, kényelmesebbé a szolgáltatásunkat. A modern buszok sokkal kevesebb károsanyagot bocsátanak a környezetbe.

Székesfehérvár helyi közlekedésébe idén 10 modern, kényelmes, környezetkímélő autóbusz állt forgalomba, míg 2022 első negyedévében további 12 új elektromos meghajtású jármű érkezik. A helyi állományt, így a csendes és környezetkímélő elektromos buszok előnyeit Székesfehérvár közel 100 ezer lakosa is élvezheti majd.