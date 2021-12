Miben segíthet a coaching?

A coaching lényege, hogy az általad kitűzött célokat lépésről lépésre megvalósítva, a coach tudatosan segítsen elérni. Így legyen szó akár vállalkozásod fellendítéséről és bővítéséről, illetve a munka és a magánélet közötti egyensúly megtalálásáról, a coach mindkét területen segítő kezet nyújt.

Hogyan támogathat egy coach az üzleti életben?

Segít konkrét célokat kitűzni

Természetesen minden vállalkozó, cégvezető a vállalkozása növekedését tűzi ki célul. Azonban a folyamatos növekedés talán a legnagyobb kihívás, éppen ezért elengedhetetlen a konkrét, egzakt célok megfogalmazása az üzleti sikerhez. Érdemes kifejezetten a business coachokhoz fordulni, akik pontosan ismerik a sikerre vezető üzleti stratégiákat és elveket.

Hatékonyabb munkavégzési körülményeket teremt

Gyakran úgy érzed, hogy többet is kihozhattál volna a napodból? Munka közben számtalan zavaró tényező akadályozza a haladásod? A coach először is megismeri a munkavégzési szokásaid és attitűdöd, ezután pedig megmutatja, hogyan iktasd ki a munkavégzésedet hátráltató tényezőket. Fejleszti az időmenedzsmented, és a koncentrációs képességed határait is kitolja.

Megoldást talál az üzleti problémákra

A piac gyors változása vagy egy nem várt, súlyos kiadás rengeteg gondot okozhat a vállalkozások számára. Vészhelyzetben pedig a legfontosabb, hogy hideg fejjel vágj bele a problémák megoldásába. Szerencsére a tapasztalt coachok már számos ilyen helyzettel találkoztak, így először is nyugodt környezetet teremtenek, majd a szituációt megismerve közösen húzzátok ki a baj méregfogát.

Tűpontos kérdésekkel vezet rá a helyes útra

Ahelyett, hogy a coach mindent megoldana helyetted, ezerszer nagyobb segítséget nyújt számodra. Olyan kérdéseket, tesz fel, amelyek talán még meg sem fordultak a fejedben, viszont már elsőre pontosan érteni fogod a lényegüket. Ennek köszönhetően széleskörűbb szemlélettel fogsz rendelkezni, és immár sokkal több lehetőség közül választva indulhatsz el a siker gyakran göröngyös mezsgyéjén.

Milyen változásokat érhetsz el a magánéletben?

Képes leszel különválasztani az üzleti- és a magánéleted

Habár a munka és a magánélet közötti egyensúly rendkívül felkapott téma a home office berobbanása óta, azonban sokaknál már teljesen elmosódtak az eddig megszokott határok. Ha munkaidőben kizárólag a feladataidra, magánéletedben pedig a családodra szeretnél koncentrálni, akkor a coach szakértelme valódi aranyat érhet.

Stresszmentesebb hétköznapokat teremthetsz

Üzleti kihívások, problémás ügyfelek, szorító határidők - ezek bizony mind rányomják a bélyegüket hétköznapjaid minőségére még a munkaidő után is. Ha kiegyensúlyozottan, tudatosan és a feszültséget helyes módon levezetve állnál hozzá a munkaidő utáni programokhoz, a coach tanácsait megfogadva jelentősen csökkentheted a stressz mértékét.

Hatékonyan kezelheted a konfliktusokat

Az üzleti életben és a magánéletben egyaránt előfordulnak kisebb-nagyobb konfliktusok. Ilyenkor a dühkitörések és a pillanatok alatt levezetett, de hetek vagy hónapok alatt felgyülemlő feszültség másikra zúdítása a legrosszabb választás, mégsem ritka eset sajnos. A life coachok azonban egyrészt feltárják a feszültségeid forrását, másrészt pedig konkrét konfliktuskezelési technikákkal segítenek megelőzni a problémás helyzet súlyos eszkalálódását. Ennek a fajta nyugodtságnak és problémamegoldó készségnek pedig a környezeted is garantáltan hálás lesz.

A coachok tehát az üzleti életedet és a magánéletedet is új szintre emelhetik. Ugyanis a konzultációk során elgondolkodtató, értékes kérdésekkel vezetnek rá a helyes útra, emellett pedig kézzelfogható tanácsokkal szolgálnak számodra. Így vállalkozásoddal hatékonyan hasíthatsz az üzleti életben, a munkaórák leteltével pedig stresszmentesen, kiegyensúlyozottan élvezheted a szabadidőd.