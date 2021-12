A modern lakberendezés többnyire a letisztult forma- és színvilágra épít, mondhatni a megnyugtató egyformaságra. Ez azért nem zárja ki szerencsére azt, hogy a lakásunk egyedivé alakítható lehessen, csak meg kell találni azt a néhány különleges dolgot, ami megtöri a designt. Lehetnek ezek apróságok is, de a nagy, semleges színű modern terekbe jobban illenek valami meghökkentően monumentális dolgok, amikre elsőre nem gondolnánk, hogy odapasszolnak, majd mégis tökéletesek, főleg látványosak. Ehhez persze szükség van némi bátorságra. És arra a tudatra, hogy ha egy idő után soknak, vagy már nem hozzánk passzolónak érezzük, akkor változtathatunk rajtuk. Nézzünk meg néhány ilyen ötletet, amivel mi is egyediséget csempészhetünk modern otthonunkba.

1. Extrém világítás

Aki tervezett már lakást, vagy alakított át, jól tudja, hogy a világításon nagyon sok múlik. Több, mint elsőre gondolnánk. Ha modern környezetet szeretnénk, jó ötlet kreatívan variálni a LED világítással. Azért is szuper, mert energiatakarékos, és könnyen szabályozható, ráadásul nagyon tartós. A LED fényeken belül is különösen nagy népszerűségnek örvend a LED szalag használata. Ez afféle rejtett világítás. Ha valami extrát szeretnénk vele csempészni a lakásba, akkor válasszunk variálható színeket, és húzzuk a szalagot mindenféle különleges formában végig fal mellett, vagy a bútorok körül. Több izgalmas felhasználási formája is van.

Forrás: Pixabay

2. Lenyűgöző tapéta

Bár évekig valahogy mellőzve voltak a tapéták a lakberendezési trendekből, mostanában kezdenek visszatérni. Ami teljesen jó, hiszen kreatív látványvilágot lehet létrehozni egy jól megválasztott tapétával. A modern, letisztult formavilágba, a fényes felületek és világos színek közé azonban nem illik a nagyi virágos tapétája. Ha meghökkenteni akarunk, akkor válasszunk inkább egy monumentális fotótapétát a lakás egy hangsúlyos vagy éppen eldugott falára. A modern tapéta lenyűgözően nagy virágokkal, meglepő térbeli alakzatokkal, mesebeli tájakkal és strukturált felületekkel kápráztat el. Merjük bevállalni!

3. Beton felületek

Régóta használjuk a betont az építkezésben, de a lakberendezésbe csak az utóbbi pár évben lopta be magát, azóta viszont imádjuk. A természetes és egyszerű mivolta, a hideg és durva, de mégis letisztult jellege miatt a modern otthon tökéletes kiegészítője. Ha elég bevállalósak vagyunk, és lakásunkban vannak nagyobb falfelületek és terek, netalántán loft lakásunk van és indusztriális stílusra vágyunk, akkor érdemes a falfelületet betonnal burkolni. Nagyon izgalmas hatást kelt, mind színben mind struktúrában. Ha viszont kisebben gondolkodunk, akkor ezt a remek anyagot használjuk csak a konyhapulton vagy térelválasztónak. Vagy úgy érezzük csak igazán kicsit bolondítanánk a beton vadságával a lakást? Szerezzünk be egyszerű beton kaspókat és vázákat, már az is jól megtöri a minimált.

4. Extra ajtók

Na mármost az ajtó sem kell, hogy mindig ajtó legyen kilinccsel meg mindennel, ami kell. Egy minimál stílusú, vagy skandináv vagy indusztriális, de mindenképpen modern környezetbe minden szempontból jól illeszkednek a tolóajtók. Egyrészt lehet látható durva fémszerkezete, ami beleillik ebbe a világba, másrészt nem szorít ki magának helyet a nyitásnál, így beteljesíti a minimalizmus elvét is. Csinálhatjuk rusztikus fából, fémlemezekből vagy üvegablakokkal is. Lehet egy oldalra, de akár két oldalra nyíló is. Egy egylégterű, nagy nappaliban használhatjuk térelválasztónak, ami csak akkor csukódik be ha igény van rá, különben meg csak színesíti a teret.

5. Absztrakt festmények

Nem mindenki szereti, vagy érti az absztrakt festményeket, de ha lakásdekorációként fogjuk fel, akkor a letisztult környezetbe igazán impozáns látványt tud nyújtani egy örvénylő színkavalkád vagy éppen egy geometrikus egyszerűség. Ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy valódi műalkotást vásároljunk, akkor tudunk beszerezni nyomatokat is. Egy fehér nagy falfelületre a legjobban mutat egy nagyméretű festmény. Nehéz dolog absztrakt festményt választani, hiszen viszonylag kevés a fogódzó. Közhelynek hangzik, de tényleg hallgassunk a szívünkre. Vagyis olyat vegyünk, amire, ha ránézünk, jó érzések töltenek el, hiszen együtt kell majd élnünk vele. Ha nem is tudjuk megmagyarázni, hogy a színvilága, a belelátott formák vagy a struktúrája teszi, de valahogy magunkénak érezzük, na azt vegyük meg.

Ne féljünk valami egyedit csempészni az otthonunkba. Valamit, ami tükrözi azt, kik is vagyunk valójában, ami csak ránk jellemző. Egy-egy kikandikáló, látszólag oda nem illő részlet csak izgalmasabbá teszi a teret. Még jobb, ha ezeket a meghökkentő részleteket mi magunk alkotjuk meg, azzal még személyesebbé válnak.