Nyári hangulat kis kiegészítőkkel

Természetesen nem kell az összes itt felsorolt színt megjeleníteni a lakás minden pontján, érdemes kiválasztani azt az egy-két színt, ami egyaránt passzol hozzánk és lakhelyünkhöz. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt a bejárati ajtó és az előszoba dekorálására, hiszen ezek az első dolgok, amiket érkezéskor megpillantunk. Az évszaknak megfelelő ajtódísszel nem lehet melléfogni. A kopogtató elkészítéséhez használjunk élénk, világos színű virágdekorációkat, selyemszalagokat. Ha inkább a tenger hangulatát szeretnénk az otthonunkba csempészni, akkor a koszorúalapra rögzítsünk fából készült kagylókat, tengeri csillagokat, csigákat. A virágok az év bármely szakában üdítő hangulatot varázsolnak otthonunkba. A legforróbb évszak beköszöntével helyezzük előtérbe az egynyári növényeket. Ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor a kaspó színe harmonizáljon a virágok színével, de természetesen ez már tényleg csak részletkérdés. Az egyszínű virágtartókat mintás selyemszalaggal, vagy kézzel festett mintákkal saját egyéniségünkre szabhatjuk. Válaszszunk olyan növényeket, melyek egész nyáron lakásunk, teraszunk díszei lehetnek. Amellett, hogy egyszerű dekorációs kellékek, a kellemes illatról is gondoskodnak. Az asztal dekorálásának fontosságát ne becsüljük alá. A legkönnyebben vágott virágokkal díszíthetünk. Ehhez a hagyományos vázák helyett használhatunk nagyobb méretű befőttesüveget, így sokkal bohókásabb összhatást érhetünk el. Ha a vágott virágaink elkezdenek hervadni, ahelyett hogy kidobnánk, préseljük le azokat, majd tegyük őket képkeretbe, így még tovább díszíthetik otthonunkat.

Amennyiben valami időtállóbbat szeretnénk, arra is találunk megoldást. Készítsünk saját magunk gyertyatartót, így a nyáresti vacsorákat még kellemesebb hangulatban fogyaszthatjuk el. Egy átlátszó üvegtálba – az alakja bármilyen lehet – tegyünk egy kis homokot, majd töltsük fel különböző méretű kagylókkal. Ez esetben jó célt szolgálnak az évek során összegyűjtött balatoni és tengeri kagylók, csigák is. A tál közepébe állítsunk gyertyát, vagy laposabb edény esetén teamécsest. Ha esetleg nem akarjuk meggyújtani, dekorációs elemként akár egész nyáron szépítheti a lakást, de a gyertyát tetszés szerint cserélhetjük is.