Kérdések a profi térkövezésről a siker érdekében

Az elmúlt bő egy évtizedben a betonburkolatokkal szemben a magas esztétikai értékkel bíró térkövek hódítanak, amelyek mellett számos szakmai érv szól: könnyen javíthatók, rendkívül tartósak és tökéletesen beolvadnak a környezetükbe. Nem csoda, hogy évről évre egyre nő a térkövezés iránti kereslet, a kivitelezők pedig számos tipikus kérdéssel találkozhatnak a megrendelők részéről.

A szakértők ezeket gyűjtötték össze, hogy egyúttal megválaszolásukban is segítséget nyújtsanak a szakembereknek és a térkövezés előtt állóknak, írja a veol.hu.

A legelső és legfontosabb kérdés, hogy milyen térkövet válasszunk.

A térkő számos előnnyel rendelkezik a többi kültéri burkolathoz képest, hiszen mind esztétikai téren, mind pedig a tartósság szempontjából magasabb értékkel bír. A térkő kiválasztásánál azonban a megjelenésen túl érdemes figyelembe venni azt is, hogy milyen funkciót tölt majd be a térkövezni kívánt terület. Az autóbeállóknál nyolc centiméteres vastagságú térköveket ajánlott használni, a teraszhoz és a kerti utakhoz azonban elegendő a 4-6 centiméteres változat is.

Esztétikailag fontos, hogy a térkő színe harmonizáljon a kert és a ház stílusával, de ma már kereskedelmi forgalomban megtalálhatók olyan magas minőségűek is, amelyek univerzálisnak mondhatók, hiszen modern és klasszikus környezetben egyaránt harmonikusan illeszkednek a térbe.

Na de mitől lesz tartós a térkövezés? Annak tartóssága függ a kiválasztott térkő minőségétől és a magas szintű kivitelezői munkától is, éppen ezért a szakértők semmiképpen sem ajánlják, hogy laikusok önállóan belevágjanak a térkövezésbe.

A tartós térkőlerakás ugyanis függ az alapozástól, a burkolókövek lefektetésének szabályosságától, a logikus vízelvezetéstől, a fugázástól, a bedolgozástól és a lezárástól.

Azaz a komplett folyamat szakszerű elvégzésétől.

Hogyan kell szakszerűen lefektetni a kerti burkolatokat? A térkő lerakását meg kell tervezni, gondoskodni kell a megfelelő csapadékelvezetésről és az ehhez szükséges lejtésről is. Az alap minden esetben nagyságrendileg 25-30 centiméterrel kell, hogy szélesebb legyen a burkolandó területnél, hiszen a szegélykövek telepítésével is számolni kell. Az altalajra elsőként 3-5 centiméternyi zúzalékágyazatot kell teríteni, erre kerülnek a térkövek, melyek lerakását a legmélyebb ponton kell elkezdeni. A térköveket egy centiméterrel magasabbra érdemes fektetni a burkolt terület végleges szintjénél, mivel a zúzalékágyás a vibrálás során tömörödni fog. Az egyes térkövek között 3–5 milliméternyi fugaközt kell hagyni, melyet homokkal vagy finom kaviccsal ajánlott kitölteni.

Mitől függ a fektetési minta? A fektetési mintázat kialakítása csupán részben esztétikai kérdés, sokkal inkább a teherelosztást és a burkolt felület stabilitását szolgálja. Az általános megközelítés szerint a gépkocsibeállók esetében diagonál rakási módot érdemes választani, amely szavatolni tudja az egyenletes tehereloszlást. A terasz burkolása esetén már rugalmasabban lehet dönteni a lerakási módok közül a megrendelő ízlésének megfelelően.

Mekkora választék áll rendelkezésre? Az elmúlt években folyamatosan nő az igény a kültéri burkolóanyagok iránt, így a térkőgyártók is nagy figyelmet fordítanak a portfóliójuk szélesítésére. A kereskedések kínálatában számos olyan kiváló minőségű térkő megtalálható, amelynek az adott építőanyag-kereskedelmi hálózat kizárólagos forgalmazója. A széles választéknak köszönhetően mindenki megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelő, tájba illeszkedő burkolóanyagokat különböző árkategóriákban, klasszikus és modern kertekbe egyaránt.