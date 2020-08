Idén is hódít a természetesség a lakásdekorálásban

Továbbra is hódítanak a világos színek és az absztrakt formák, emellett a természetet idéző bútorok és dísztárgyak is divatosnak számítanak az idei évben.

Habár az év első fele már letelt, a trendek fonalát még nem késő felvenni. A természet fontossága ebben az évben is előtérbe került. Ez egyaránt visszatükröződhet a növények, anyagok és dekorációs elemek terén is. Nem foghatunk mellé a fából, a rattanból, a bambuszból és a kőből készült darabokkal sem. Mindezekkel nemcsak hangulatossá tesszük otthonunkat, de a természetből áradó nyugalom a lakáson is érezteti hatását, írja a feol.hu.

Időtlen dekorációs elemeknek számítanak a növények, hiszen általuk légies könnyedség és frissesség költözik otthonunkba, emellett a levegő minőségét is jelentősen javítják. A hangulat fokozásáért használhatunk színes, akár saját magunk által dekorált kaspókat.

Elhelyezhetjük kedvenc virágainkat a plafonról lelógatva vagy éppen a padlón tárolva, de akár szekrényeken, polcokon is jól mutatnak a színes darabok. A trendek előnyben részesítik a kaktuszt, ami ráadásul azoknak is kedvező választás, akik nem szeretnének túl sok időt szánni a növényápolásra, ugyanis egyes fajták kimondottan könnyen kezelhetők. Emellett ha egzotikus hangulatra vágyunk, jó választás a pálma, de gyakorlatilag bármilyen virágos – vagy virág nélküli – növénnyel megteremthetjük a nyugalom szigetét magunk körül.

A skandináv stílus és a minimalizmus évek óta hódít a lakberendezésben, és idén sem veszített népszerűségéből. Színek tekintetében a bézs lett a 2020-as év egyik favoritja. Ez a szín nyugalmat, kényelmet, melegséget sugároz. Emellett továbbra is uralják a trendeket a föld színei és a pasztell árnyalatok. Ezek visszaköszönhetnek a fal színében, a textíliákon, a dekorációs tárgyakon és a bútorokon egyaránt.

A dekorációs elemek tekintetében bátran válasszunk világos vagy pasztellszínű, absztrakt formájú és mintájú darabokat, melyek különlegessé és érdekessé varázsolják az adott helyiséget.