Felújítás: középpontban a kerítés

A nyár számos olyan ház körüli teendő elvégzésére lehetőséget ad, melyet az év során a legtöbben igyekeznek halogatni. Ide sorolható a házat körülölelő kerítés felújítása is.

Legyen szó fém, vagy fa kivitelről, a kezdeti lépések aligha térnek el. A kerítésen és annak közvetlen környékén szabaduljunk meg a különböző ránőtt, vagy futtatott növényektől, a belógó faágaktól, írja a feol.hu.

Ezt követően – ha fémmel dolgozunk –, tisztítsuk meg a felületet a rozsdától, a régi festékanyagtól és az évek során lerakódott zsírrétektől is, ezáltal az elvégzett munka sokkal tartósabb eredményt hoz. Figyeljünk rá, hogy a sarkokban és a nehezen hozzáférhető helyeken is elvégezzük ezt a műveletet, hiszen a végeredmény csak így lehet tökéletes. A korábbi festékanyag és a rozsda eltávolításához használhatunk például csiszolópapírt, drótkefét vagy rozsdaátalakítót. A zsírtalanítást egyszerűen mosószeres vízzel megoldhatjuk. Fa kerítés esetén utóbbi munkálatok mellett fordítsunk figyelmet arra is, hogy a felületek rovar, illetve gombaölő védelmet is igényelnek.

A munkafolyamatok mindezek után válnak ketté aszerint, milyen anyagú felülettel van dolgunk. Fém esetében a vigyünk fel korróziógátló alapozó festéket. Ehhez érdemes ecsetet használni, így a nehezen hozzáférhető helyekre és az egyenetlenségekbe is eljuttathatjuk az anyagot. A következő fázis előtt vegyük figyelembe a száradási időt, amely festéktől függően akár 8-10 óra is lehet. Ha szükségét érezzük, akár két rétegben is felvihetjük az alapozót, így még nagyobb, hosszú távú védelmet nyújt.

Ezt követően már csak a fedőréteg van hátra, ami egyben a kerítés színét is adja. Ezt a zománcréteget elég akár csak egyszer felvinni. A választásánál figyeljünk arra, hogy kültérre ajánlott, időjárásálló, az adott felületnek megfelelő festéket vásároljunk.

Fa kerítés esetében a gomba, rovar és egyéb szennyeződésektől mentes felületet kezeljük favédő anyaggal. Ezt követően az alapozással folytatódhat a munka. Egy jó alapozóval rengeteg festéket megspórolhatunk, hiszen általa a felületen, illetve a felület közelében marad a festékanyag és nem issza be magát a mélyebb rétegekbe. Amennyiben szükséges, a faanyag hibáit folyékony fával vagy fakittel javítsuk ki. Ez meghosszabbítja a munkafolyamatot, de a tartós eredmény szempontjából mindenképp megéri a ráfordított idő.

Alapozás után vigyük fel az előírtnak megfelelő rétegszámú festéket. Érdemes figyelni arra, hogy lazúr esetén a rétegek számának növekedésével a fa egyre sötétebb színűvé válhat. Találhatunk a piacon olyan olyan termékeket, melyek UV védelmet is nyújtanak. A száradási idő betartása ez esetben is kiemelten fontos.

A festést minden esetben fentről lefelé haladva végezzük, így ha megfolyik az anyag, azt el tudjuk dolgozni, és a végeredmény szép és egységes lesz. A munkálatok ideje alatt a könnyebbség érdekében szereljük le a zárat és az egyéb kiegészítőket.