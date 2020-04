Belső hőszigetelés olcsón és praktikusan

Ha a külső falak hőszigetelése valamilyen okból nem kivitelezhető, gyors és praktikus megoldást jelenthet a hőszigetelő tapéta.

A külső hőszigetelésnél jóval olcsóbb, de mégis praktikus és egyszerű megoldást jelenthet a hőszigetelő tapéta, melyet akár saját kezűleg, szakember segítése nélkül is felragaszthatunk. További előnye, hogy a lakás egyáltalán nem veszít a méretéből, és a falak mellett a mennyezeten is bátran alkalmazható. Ez a korszerű megoldás, amely a mennyezeti repedéseket is könnyedén elfedi, könnyűszerkezetes házak és tetőtér-beépítések esetén is jó választás lehet, írja a feol.hu.

Energetikai szempontból is megtérülő befektetés, hiszen akár tíz százalékkal javíthatjuk fűtésünk hatékonyságát, emellett a kedvezőtlen hőelosztás javítására – a hőhidak kiküszöbölésére – is megoldást adhat.

A hőszigetelő vagy más néven alátét tapéta alapja a habosított polietilén, melyet különleges eljárással, kartonpapírral kasíroznak, így ez megfelelő alapot biztosít arra, hogy a saját ízlésünknek megfelelő tapétával burkoljuk a hőszigetelő réteget.

A munkálatok előtt a falakról szükséges lekaparni a lazább festékréteget, fontos, hogy pormentes felülettel dolgozzunk. A tapéta felragasztásához mindenképp diszperziós ragasztót használjunk, ennek száradási ideje körülbelül egy nap! Ezt követően bármilyen, az ízlésvilágunknak megfelelő tapétával otthonossá varázsolhatjuk a helyiséget.