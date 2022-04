„Folyamatosan számolják a levélszavazatokat és hamarosan érkeznek be az átjelentkezéssel, valamint külképviseleteken szavazók voksai is, de az már most biztossá vált, hogy ezzel a szavazatszámmal a magyar jobboldal a valaha volt legjobb eredményét érte el (2018: 2 824 551 szavazat). És abszolút értelemben véve is ez lesz a legnagyobb győzelme egy politikai blokknak 1990 óta – ennek eléréséhez már csak 31 szavazat kell (1994: MSZP-SZDSZ 2 847 393 szavazat)” – olvasható a bejegyzésben.

Ez történelmi győzelem, stratégiai felhatalmazás! – összegezte Szánthó Miklós.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke győzelmi beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án (MTI/Koszticsák Szilárd)