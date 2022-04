Semjén Zsolt: a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek a legfontosabb törekvése a béke, és az, hogy ebbe a háborúba Magyarországot ne engedjék belesodródni



Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke szerint a választás tétje: háború vagy béke, valamint az, hogy nemzeti-gazdasági érdekeinket meg tudjuk védeni vagy sem.

Semjén Zsolt - miután felesége és édesanyja társaságában leadta szavazatát a fővárosi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban - azt mondta: viszonylag magas részvételre számít.



A KDNP elnöke kitért arra is, hogy van amikor az élet felülírja a kampánylogikát. Egy szörnyű háború időszakában élünk, és ebbe az orosz-ukrán háborúba belső és külső erők Magyarországot is bele akarják sodorni - emelte ki.



Semjén Zsolt kijelentette: a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek a legfontosabb törekvése a béke, és az, hogy ebbe a háborúba Magyarországot ne engedjék belesodródni. Magyar fegyver nem mehet Magyarországról és magyar katona ebben a háborúban nem vehet részt - szögezte le, és felhívta a figyelmet arra is, hogy toborozni is tilos, az bűncselekménynek számít. Magyar fiatalokat nem lehet ebbe a háborúba vinni "golyófogónak" - tette hozzá.





Megjegyezte: ezentúl elementáris gazdasági és nemzeti érdek, hogy az energiaellátás biztosított legyen, a rezsicsökkentés és az olcsó energia megmaradjon.



Semjén Zsolt köszönetet mondott a külhoni magyaroknak a levélben leadott szavazataikért, "nemzethűségükért". Hangsúlyozta: a külhoni magyarok nem kvázi magyarok kvázi állampolgársággal, és miután megtapasztalták a Gyurcsány-féle nemzetárulást, pontosan tudják, hogy mit jelent, ha nemzeti kormány van Magyarországon.