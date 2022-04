A politikus hivatalos Facebook-oldalán az alábbiak szerint foglalta össze a baloldal megsemmisítő vereségét:

1. Az eredményjelző soha nem hazudik: azért szenvedett történelmi vereséget a baloldal, mert a Fideszre rengetegen, rájuk viszont nagyon kevesen szavaztak. A hatalom a népé.

2️. A Fidesznek több mint kétharmada lett, a baloldalnak 30 százaléka sincs.

3. A baloldali összefogás pártjai a saját előválasztásukat sem tudták megnyerni.

4️. A baloldalon katasztrofális szereplésük után sokat beszélnek, de semmit nem mondanak, és semmiért sem felelősek. Utólag viszont már mindannyian előre látták a vereséget. A baloldal ott folytatja, ahol az április 3-i vereségük ellenére sem hagyták abba.

5️. A baloldalnak évtizedek óta még a baloldalról is torz képe van.

6️. A „haladó éttermiség” (copyright by Megadja) tokkal-vonóval hátra megy, nem előre. Súlyosan.

7️. Akiket nem értesz és nem is akarsz megérteni, akikkel ráadásul tiszteletlen vagy, lenézed és sértegeted őket, azok szavazataira hiába számítasz. Április 3-a „a gombák” (copyright by Márki-Zay) csendes forradalma volt.

8️. A baloldal az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése óta az összes országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választást és valamennyi országos népszavazást is elvesztette. Ez nem hét, ez már legkevesebb 16 szűk esztendő.

9️. A globalista áfium ellen bizony van orvosság: a minket összekötő nemzeti szálak megerősítése, a nemzeti építkezés (copyright by Szájer). Ez a siker receptje.

1️0. A gyűlölet nem pálya.

1️1. A nagy Gyurcsány mára Mini Feri lett.

1️2. A Jobbik csupán karlendítő erő.

1️3. Az anya nő, az apa férfi, a baloldal pedig még ebben a kérdésben is telefonos segítséget kér Brüsszeltől.

Bejegyzése zárásaként plusz egy ráadás érvet is megfogalmazott:

+1.

Márki-Zay Péter egy feketeöves politikai lúzer. Totális bukása semmit nem tesz meg nem történtté. Hogy miért ő lett a kapitányuk? Mert a baloldal mostani állapotában pont őt érdemli: zsák a foltját. Előre megmondtuk. Ennyi.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője beszédet mond a párt 29. tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2021. november 14-én (MTI/Koszticsák Szilárd)