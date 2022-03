Ukrajna külügyminisztere néhány napja felhívta Ukrajna budapesti nagykövetét, hogy a magyarországi választási eredmény befolyásolásáról tárgyaljanak

– erősítette meg a Magyar Nemzet által ma reggel nyilvánosságra hozott információkat Szijjártó Péter. A külügyminiszter a kormány mai ülése után jelentkezett be a közösségi oldalán a Karmelita Kolostorból, és elmondta, hogy a magyar baloldal ezzel lebukott, hiszen kiderült az is, hogy

folyamatos az egyeztetés a magyar baloldal és az ukrán kormány között, és Márki-Zay-ék ígéretet tettek arra, hogy ha kormányra kerülnek, akkor azonnal döntenek fegyverek szállításáról Ukrajnába és azonnal megszavaznák az Európába, ezen belül a Magyarországra irányuló kőolaj és földgáz szállításának szankcióját is.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán elnök szempontjából természetesen érthető, ahogyan kommunikál, hiszen Ukrajnának az érdeke az, hogy minél több európai ország, így Magyarország is szállítson fegyvereket, illetve szavazza meg a kőolaj- és földgázszállításokra vonatkozó szankciókat is, de ez mélyen ellentétes, teljes mértékben ellentétes Magyarország érdekével.

A magyar politikusoknak Magyarország érdekét kell képviselniük, Magyarország érdeke pedig egyértelműen az, hogy kimaradjunk ebből a háborúból

– jelentette ki Szijjártó, aki garanciát vállalt arra, hogy a jobboldali kormány meg fogja akadályozni Magyarország háborúba sodródását, és a magyar emberek életét sem fogják kockáztatni a fegyverszállítmányok átengedésével, és Kárpátalján keresztüli szállításával.

A külügyminiszter szerint az is megengedhetetlen, hogy a magyar gazdaságot a leállás veszélye fenyegesse, ezért továbbra is ki kell tartaniuk azon döntésük mellett is, hogy nem támogatják az energiaszállításokra vonatkozó szankciókat.

A döntési helyzet világos, április 3-án a magyar emberek dönthetnek béke és biztonság vagy a háborúba való belesodródás dolgában

– zárta bejelentkezését Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (MTI/Balogh Zoltán)