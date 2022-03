A választás hetének legelső napján több jobboldali hírportált hackertámadás ért, amelynek következtében ezek a nagy elérésű oldalak órákra elérhetetlenné váltak. A hackerek ráadásul a kormányt támadó üzeneteket jelentettek meg ezeken a felületeken. Mindezek alapján következtethetünk arra, hogy politikai szándék állt a hackertámadás mögött. Mit gondol erről?

A Transzparens Újságírásért Alapítvány meghívására érkeztem Magyarországra, abból a célból, hogy a Választási Médiafigyelő Delegáció vezetőjeként vizsgáljam meg a média működését a választási időszakban. Megdöbbenéssel fogadtam, hogy egy ilyen jellegű támadás ért számos jobboldali online médiumot. Fel kell tennünk a kérdést magunknak: Mi a demokrácia alapja? A választások. De mi a választások alapja? Az információ, amit a választók számára biztosítanak többek között a különböző médiumok is. Kormánypozíciótól vagy ellenzéki pozíciótól függetlenül fontos, hogy az emberek megfelelő és plurális forrásból származó információval legyenek ellátva: podcaston, rádión, televízión, online vagy nyomtatott médián keresztül. A választóknak joguk van az információhoz, joguk van ahhoz, hogy többféle orgánumból tájékozódhassanak.

Ilyen értelemben tehát az információ a választások és a demokrácia alapja is. Ami hétfő reggel történt, az az információ áramlásának korlátozása volt, hiszen az egyik fél ellehetetlenítésével az információ csak egy oldalról áramlik. Ez pedig a demokrácia végét jelentheti. Ha jól értem a helyzetet, anonim fiókok,

hackerek támadást indítottak, hogy elpusztítsák az információ egy részét, ami a választókhoz áramlik. Ez azt eredményezi, hogy a demokrácia egy része meghal.

Nem tudom, hogy a támadók szándéka az volt-e, hogy ellehetetlenítsék a demokratikus versenyt, de az egészen biztos, hogy politikai akció lehetett. Még ha ezek a platformok hamar vissza is állítják a működésüket, ezzel az akcióval jelentős kárt szenvedett a demokratikus verseny Magyarországon.

Tehát mindez értékelhető egy támadásként a demokrácia ellen?

Ez egyértelműen egy támadás a demokrácia ellen, amivel megvonják az emberektől azon jogaikat, hogy tájékozódjanak. Az információ érkezhet jobboldalról, baloldalról, a centrumból, ez mindegy, de az embereknek szüksége van arra, hogy különböző típusú információt fogyasszanak. Sőt, úgy vélem,

a reggeli támadás egy terrortámadás a demokrácia ellen.

Egy támadás, melyet nem bombákkal követtek el, hanem az online térben.

Van korábbi, hasonló tapasztalata? Más országokban vagy az otthonában, Franciaországban látott már ilyesmit?

Talán csak hasonlót. Néhány éve Franciaországban a választási időszak alatt néhány hacker információt tudott ellopni, olyan portál felületéről, amely azt bizonyította, hogy pénzt kaptak a kormánytól. Olyanra nem emlékszem, hogy bármilyen médiumot teljes egészében elérhetetlenné tettek volna.

Befolyásolhatja bármekkora mértékben a választások várható kimenetelét az, hogy a választás hetén elérhetetlenné válik több olyan jobboldali hírportál?

Ez két tényezőtől függ. Az első, hogy a választás szoros-e, a második pedig a hackelés és az információ korlátozásának mértéke. Ha a választás nem szoros, akkor az információ megtagadása elsősorban a demokratikus versenyt rombolja, az eredményekre nem lesz hatással. De ha ez megismétlődik, akár kedden, vagy a hét közepén, vagy a választás előtti estén, akkor az már kihatással lehet a választásokra is.

Beszéltünk az akció mögött álló hackerekről. Elképzelhetőnek tartja, hogy külföldről politikailag szervezett akcióról van szó, vagy inkább pár hacker magánakcióját láttuk?

A hackereknek fontos, hogy anonimek maradjanak. Egy-egy ilyen átfogó szervezett támadást könnyen lehet, hogy külföldről irányíthattak. Ez nem lenne meglepő, hiszen több jel arra enged következtetni, hogy a magyar választásokat külföldről is befolyásolhatják például a médián keresztül. Az még fontos kérdés, hogy ez egy egyszeri akció volt-e. De ha ez megismétlődik, amit senki nem tudhat még most biztosan, akkor a támadás csakugyan súlyosnak számít, és akár kihathat a választási eredményekre is.

Milyen fényt vet ez a magyar médiaviszonyokra és a sajtószabadsággal kapcsolatos kérdésekre?

Ez elfogadhatatlan. És nem akarok durva lenni, de bennem ez a támadás komoly kétségeket vet fel.

Olyan politikai erők állhatnak a támadás mögött, akik a demokrácia ellenségei,

és olyanok, akik félnek a választási eredményektől. Ők nem akarják, hogy az emberek megfelelően legyenek tájékoztatva. Meg vagyok lepve, sosem gondoltam, hogy ez megtörténhet Magyarországon.

