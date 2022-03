A hazai vidékfejlesztés zászlóshajó programja a Magyar falu program, amelyet meg kell védeni az április 3-i választáson - mondta a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa csütörtökön a Békés megyei Biharugrán lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón.



Gyopáros Alpár hangsúlyozta, a rendszerváltás óta nem volt akkora tétje a választásnak, mint most. Meg kell védeni a gazdaság bővülését, a hazai vállalatokat, Magyarország energiaellátását, a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatási rendszert és a Magyar falu programot.



Megjegyezte, Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és más baloldali politikusok már közölték, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést vagy a 13. havi nyugdíjat.



Hozzátette, baloldali politikusok és újságírók támadták a vidéket, a vidéki embereket, ami "hadüzenet" volt a Magyar falu program ellen.



Gyopáros Alpár kitért az ukrajnai háborúra is, ezzel összefüggésben azt hangsúlyozta: Magyarország békéjét és biztonságát meg kell védeni, hiszen több baloldali politikus is megerősítette Márki-Zay Péter kijelentését, mely szerint katonát és fegyvereket küldene Ukrajnába.



"Ez a véleménykülönbség is bizonyítja, hogy most mindennél nagyobb a tétje a választásnak" - jelentette ki.



Gyopáros Alpár azt mondta, amennyiben megnyerik a választást, nemcsak folytatják, hanem ki is bővítik a Magyar falu programot.



Az MTI kérdésére válaszolva ismertette: a program keretösszege a 2019-es induláskor 150 milliárd forint volt, ez 2022-re több mint a duplájára emelkedett. Több elemből áll, mint például a falusi csokból (családi otthonteremtési kedvezmény), útépítésből, civil szervezetek, egyházak, piaci szereplők támogatásából. "Ez mind bővülni fog" - mondta.



A politikus köszönetet mondott a sajtótájékoztatón jelen lévő Kovács Józsefnek, Békés megye 3. választókörzete fideszes országgyűlési képviselőjének, aki - mint kiemelte - , a frakcióüléseken, a bizottsági és az országgyűlési munkájában is sokat tett azért, hogy a Magyar falu program sikeres legyen.

