Várhelyi Olivérrel is tárgyalt a szerb elnök Brüsszelben (videó)

A jelképes vizitre egy nappal azután került sor, hogy Koszovó nemrég hivatalba lépett miniszterelnökének, Avdullah Hotinak is Brüsszelbe vezetett az első külföldi útja. Vučić Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és Charles Michellel, az Európai Tanács vezetőjével is tárgyalt a belga fővárosban, valamint a biztosi kollégium magyar tagjával, a bővítési és szomszédságpolitikai portfólióért felelős Várhelyi Olivérrel is egyeztetett – számolt be a Magyar Nemzet.

Bár sajtótájékoztatóra nem került sor, a magyar biztos Twitter-oldalán azt írta: a szerb elnökkel jó és világos megbeszélést folytattak, amelynek során az EU-integrációban nyújtott uniós támogatás és a szükséges reformok menetrendje is terítékre került.

A párbeszéd Pristinával kulcsfontosságú – hívta fel a figyelmet a magyar biztos.

Good&clear discussion w @predsednikrs @avucic today. Spoke of reform agenda & our support on the #EU path. We will continue to support #Serbia in economic recovery in the wake of #COVID19 crisis. Regional cooperation crucial also in this regard. Dialogue w Pristina key. pic.twitter.com/9kw6ypVgKF

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) June 26, 2020