Varga Judit: hónapokon keresztül hisztériakeltés zajlott Magyarország ellen

Noha a magyar vírusellenes intézkedések nem voltak egyediek, Európában mégis hónapokon keresztül összehangolt támadás zajlott hazánk ellen.

A brüsszeli EUobserver oldalán az elmúlt hónapok eseményeire reflektált mai véleménycikkében Varga Judit. A „Sorry seems to be the hardest word” című írásában az igazságügyi miniszter kifejti, hogy Magyarország sikeresen zárta le a koronavírus elleni védekezés első szakaszát, így a héten a különleges jogrend visszavonására vonatkozó törvényjavaslatot benyújthatta a kormány az Országgyűlés elé.

„Annak ellenére, hogy hazánkban a koronavírus elleni küzdelem érdekében meghozott rendkívüli intézkedések európai összehasonlításban egyáltalán nem bizonyultak egyedinek, Magyarországgal szemben hónapokon keresztül példátlan, összehangolt politikai kampány és hisztériakeltés zajlott” – jelentette ki Facebook-posztjában Varga Judit.