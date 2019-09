Orbán Viktor: Magyarország mindenek előtt

A kormányfőt vasárnap ismét megválasztották a Fidesz elnökének, a miniszterelnök beszédében többek között a kormány céljairól és Magyarország jövőjéről is beszélt.

Megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek világos feltételei vannak, például az, hogy „nekünk jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, a Fidesz 28., tisztújító kongresszusán, ahol újraválasztották őt a kormánypárt elnökévé.

A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország már nem egyedül áll a küzdőtéren, hanem egy tekintélyes hadoszlop tagjaként: lengyelek, csehek, szlovákok, reményei szerint vasárnap estétől az osztrákok ismét, és csak idő kérdése, hogy az olasz szabadság is újra zászlót bontson.

Ezek azok az országok, amelyek nem brüsszeli birodalmat, hanem az európai nemzetek szövetségét akarják, amelyek nem bevándorlótársadalmat akarnak, hanem meg akarnak maradni a keresztény kultúrából kisarjadt büszke európai nemzeteknek – mondta Orbán Viktor.

Arról is szólt, hogy megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek világos feltételei vannak: Nyugaton el kell fogadniuk, hogy „nekünk jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket, és fel kell hagyniuk az államaink és kormányaink elleni nyílt támadásokkal”. „Nem vagyunk hajlandóak többé európai pénzből finanszírozni a velünk szemben ellenséges, Soros-féle álcivil szervezetek garmadáját” – jelentette ki a pártelnök-miniszterelnök, távozásra szólítva fel őket Közép-Európából.

Közölte: fel kell hagyni a közép-európai kormányokkal szembeni rejtett akciókkal is, nem juttathatnak hatalomra nekik tetsző politikai pártokat ilyen eszközökkel. Úgy fogalmazott: „Ibizából egy is elég volt”, utalva az osztrák belpolitikában történtekre.

Az EU költségvetése nem arra való, hogy a liberálisoknak tetsző csapatokat, médiumokat és az ő céljaikat szolgáló bevándorlókat finanszírozzák, tüntetésszervezőket és aktivistákat képezzenek ki – mondta.

Példaként említette, hogy a macedón belpolitikai instabilitásért és a román „kormányzati bajokért” is szerinte „az ő rejtett támadásaik a felelősek”. A nemzetközi baloldal, Washington és Brüsszel nemzetközi politikába beépült liberális hálózatai jelentik a legnagyobb veszélyt Közép-Európa békés életére, „politikai trükkökkel és fake news-hálózatok tucatjaival kell szembenézni” – jelentette ki, helyesnek nevezve ezért, hogy „a Soros-megbízott Timmermans alól kirántottuk” az európai bizottsági elnöki széket.

Közép-Európa ugyanakkor nem csak követel, teljesít is: erősíti az EU pénzügyi fegyelmét, hozzájárul a növekedéshez, és megvédi a kontinens külső határait. Utóbbival kapcsolatban ismét megerősítette Giuseppe Conte olasz miniszterelnöknek címzett felajánlását: „ha kell, készséggel átvesszük az olasz államhatár egyes szakaszainak védelmét. És ha nem boldogultok, bár ti engedtétek be őket, vállaljuk jelentős számú migráns hazaszállítását Olaszországból. (…) Csak egy szavadba kerül, és már megyünk is”.

Összegzése szerint az elkövetkező évtized Közép-Európa évtizede lesz.

Az elmúlt évek magyarországi munkáját összegezve Orbán Viktor kifejtette: létrehoztak egy kereszténydemokrata államot, amelyhez két rendszerváltáson keresztül jutottak el. Az elsővel megszüntették a szovjet világot, amelyet azonban végül „szocialista rémkormányzás” követett, és „csak rajtunk múlott, hogy utcai forradalom helyett az alkotmányos forradalmat választottuk”. Utóbbi volt a második rendszerváltás – folytatta -, amely nemzeti, keresztény rendszerváltás volt, „a keresztény szabadság szellemében rendeztük be”.

Világpolgárság helyett hazafiak, internacionalizmus helyett hazaszeretet, azonos neműek kapcsolatának propagálása helyett házasság és család, drogliberalizáció helyett gyermekeink védelme, migráció helyett határvédelem, bevándorlók helyett magyar gyermekek, „multikulturális zagyvalék” helyett keresztény kultúra, erőszak és terror helyett rendezettség, biztonság, „december 5-i nemzetárulás helyett nemzetegyesítés” – felsorolása szerint ez a keresztény szabadság.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy még mindig a politika porondján vannak „a december 5-i nemzetárulók”, akik 2006-ban lovas rohamot vezényeltek, véresre verték a fideszes Révész Máriuszt, az országot gazdasági összeomlásba vitték, az embereket devizahitel-csapdába csalták. „Nem is tudják, milyen szerencséjük van a magyar néppel” – tette hozzá.

Az elkövetkező évtized feladatairól szólva a kormányfő kijelentette: a Fidesz lesz az a párt, amelyik elmondhatja magáról, hogy felszámolta a szegénységet Magyarországon. A másik nagy munkának a cigányság helyzetének rendezését nevezte.

Az októberi önkormányzati választásról a pártelnök azt mondta: az ellenzéki oldalon történt néhány dolog a parlamenti választás óta, „egy Gyurcsányból két Gyurcsány lett, az egyik idehaza, a másik Brüsszelben gáncsolja a magyarok ügyét”.

„Egy ideig úgy tűnhetett, az ellenzék elásta a belső harcok csatabárdját, az elmúlt két nap óta azonban a vak is látja: valójában inkább egymást ásnák el, azt is mondhatnánk, a jó zuglói szocialista párját ritkítja”- mondta.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy sokak szerint szerencsés a csillagállás, „nagy győzelmet arathatunk”, de semmit sem szabad a szerencsére bízni. Megjegyezte: „a kommunisták mind ott lesznek, legyünk ott mi is”.

Szegedre kitérve úgy fogalmazott: „nem értjük, miért akarnak kimaradni a fejlődésből, miért akarnak migránsvárossá válni”.

„Mert illúzióink ne legyenek: amikor a betelepítési kvótát ismét megvétózzuk, akkor majd ők a nagyvárosokkal akarnak megállapodni” – mondta, hozzáfűzve: ha Szeged baloldali kézen marad, az első számú betelepítési célpont lesz. Ha a szegediek tényleg ezt akarják, egyszerűbb lenne Frans Timmermanst felkérni polgármesternek – mondta.

Orbán Viktor a Fideszt rendezettnek, az ország legnagyobb, legerősebb és egyetlen kormányképes pártjának nevezte, amely szövetségeseivel együtt Magyarország legrégibb, legmélyebb hagyományokkal és legerősebb lelkiséggel rendelkező politikai közössége.

Úgy fogalmazott, egyre kevésbé az ellenfél támadásai, egyre inkább a bajtársiasság tartja össze a közösséget, amelynek bölcsességre, bátorságra, igazságosságra és mértékletességre van szüksége. Hozzátette, a Fidesz generációs megújítása is jól halad, „a jövőnk hosszú évtizedekre biztosítva van”.

Ami eddig történt, sem volt éppen kismiska, de az igazán nagy dolgok most következnek, és ebből semmiképpen sem szeretnék kimaradni. A hazáért vívott csata nem valamiféle balsors, hanem vissza nem térő lehetőség, hogy megmutassuk erényeinket. Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

– zárta beszédét

A kormányfőt 1406 szavazattal választották meg a küldöttek pártelnöknek. A kongresszus újraválasztotta alelnöknek Novák Katalint (1396 szavazat), Kubatov Gábort (1392 szavazat) és Németh Szilárdot (1359 szavazat), a tisztségről leköszönő Gulyás Gergely helyére pedig Kósa Lajost (1387 szavazat) választották meg.

Kósa: az alkalmatlanság áll szemben a hozzáértéssel

Az ellenzék teljes alkalmatlansága és kilátástalansága áll szemben hozzáértő emberek sokaságával az októberi önkormányzati választáson – jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke vasárnap Budapesten, a nagyobbik kormánypárt 28., tisztújító kongresszusán.

A politikus szerint míg a kormánypárti polgármesterjelöltek építeni, fejleszteni akarnak, az ellenzékiek háborúzni.

Arról is beszélt, hogy ébernek kell lenni, mert például Olaszországban, amikor Matteo Salvini még belügyminiszterként megpróbálta lezárni a határokat, a baloldal „erre alkalmas” polgármesterekkel telepítette be a migránsokat.

Megjegyezte azt is: a szegediek helyében elkezdene aggódni, mert amikor az Európai Parlament korábbi elnöke, Martin Schulz Szegeden járt, Botka László MSZP-s polgármestert megbízható embernek nevezte, és azt mondta, ott szeretik a migránsokat.

„Összefogva a kormánnyal tudjuk megvédeni magunkat, az országot, településeinket” – hangoztatta a kampányfőnök.

Budapestről szólva Kósa Lajos azt mondta: csak egy jelölt, Tarlós István főpolgármester, az ország legtapasztaltabb önkormányzati politikusa alkalmas a város vezetésére. Ő olyan csapattal néz szembe, amelyikben van „egy proteinsámán, egy celebmatador és Karácsony, aki még Gergelynek is alkalmatlan, ezért szólítja mindenki Gerinek” – közölte az ellenzéki főpolgármester-jelöltekről.

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) kecskeméti polgármester azt mondta, a választás tétje, hogy meg tudják-e őrizni és folytatni az eddigi teljesítményt.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere kifejtette: városa fejlődésének alapfeltétele a szövetségépítés a kormánnyal és a régió településeivel. Ma már minden lehetőség rendelkezésre áll, hogy a kormány és az önkormányzatok közötti országépítő szövetség új együttműködéssé alakuljon.

Nagy-Majdon József (Fidesz-KDNP), Bátonyterenye polgármestere arról beszélt, hogy az adósságkonszolidációnak köszönhetően sikerült a csőd közeli helyzetet elhárítani. Kitért a közmunkaprogramra is, mint megjegyezte: átlag feletti volt náluk a munkanélküliség. 2011-12 fordulóján 1100 közmunkásuk volt, az embereket ki tudták mozdítani a kilátástalanságból. A gazdaság fellendülésével eljutottak oda, hogy az idén vállalt 150-es keretet nem tudták feltölteni – mutatott rá a polgármester.

Fejlődni, fejleszteni csak békében, a kormánnyal együttműködve lehet – jelentette ki.

Farkas Éva (Fidesz-KDNP) makói polgármester közölte: amikor átvette a város vezetését, a béketeremtés és a szövetségkötés volt a célja, és szövetséget kötöttek a kormánnyal. Egy városvezetés sem foszthatja meg települését attól a szövetségtől, amelyet a kormánnyal folytatott együttműködés jelent – mondta.

Balogh József, Szabadkígyós fideszes polgármestere azt mondta: a Magyar falu program soha nem látott lehetőséget ad a falvaknak. Míg korábban a fiatalok elköltöztek, és ezért a falvak népessége csökkent, a kormány intézkedéseinek köszönhetően többen fontolgatják, hogy visszaköltöznek.

Kovács Péter, a XVI. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere arról beszélt, hogy Magyarország fejlődik, gyarapodik, jobban teljesít az ország, és jobban teljesít a Fidesz is. Kiemelte kerületének a fővárossal és a kormánnyal ápolt jó kapcsolatát, hozzátéve, közösen tesznek azért, hogy az ország jó hely legyen.

Németh Szilárd: a terrorizmus veszélye nem múlt el

Továbbra is a migráció a legnagyobb biztonsági kockázat Európa, így Magyarország számára is, és így a terrorizmus veszélye sem múlt el – jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz vasárnap újraválasztott alelnöke, honvédelmi államtitkár a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán vasárnap Budapesten. Novák Katalin, akit szintén ismét megválasztottak alelnöknek, arról beszélt: büszke arra, hogy Magyarország szuverén ország, amely képes megvédeni az itt élőket, tiszteletet követel, és ezt másoknak is megadja.

Németh Szilárd kiemelte: azt vallják, a modern és ütőképes honvédség megteremtésének kulcsa a korszerű fegyverek hadrendbe állítása mellett a fiatalítás és az önkéntesség.

Emlékeztetett: 2010-re a „Gyurcsány-Vadai-féle szándékos haderő-tönkretételi ámokfutás” következményeként 17 tartalékos katonája volt az országnak, mára 8900-an döntöttek úgy, hogy civil életük megőrzése mellett önkéntes területvédő és egyetemi századokban fegyveresen is a haza szolgálatába kívánnak állni.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára kitért arra, hogy 2026-ra 20 ezerre nőhet az önkéntesek száma, de nagy szükségük is van az önkéntes védelmi képességre, mivel Európa, így Magyarország számára is legnagyobb biztonsági kockázat továbbra is a migráció, és így a terrorizmus veszélye sem múlt el.

Kifejtette: az európai politikai döntéshozók között még mindig többségben vannak a bevándorláspártiak, akik az embercsempészekkel és „Soros álciviljeivel” közösen mindent megtesznek, hogy bevándorlókkal árasszák el kontinensünket. A baloldali kormányok ezért nyitják meg a határokat, a kikötőket, és ezért akarják ismét a tagországokra erőszakolni a kötelező betelepítési kvótát.

Úgy fogalmazott: az ellenőrizetlen tömeges migráció és a terrorizmus „kéz a kézben járnak”, és teljesen elhibázott „álmodozni” „az európaiságtól irtózó, a kereszténységet megvető bevándorlók integrációjáról”. A legsúlyosabb gyilkos merényleteket közösen tervelték ki és hajtották végre a régi bevándorlók második vagy harmadik generációs leszármazottai – akik már uniós állampolgárok – és a határokon „átgázoló”, a brüsszeli és a nagyhatalmi politikusok által felbiztatott tömegek közé rejtőző, kiképzett menekültek – mondta.

Megjegyezte: közös pont volt, hogy mindegyik támadás az európai életforma és a keresztény értékrend ellen irányult. Azért lehet Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, mert a magyarok időben döntöttek arról, hogy közösen védik meg a határokat, őrzik meg az országot „magyar Magyarországnak” – tette hozzá.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár azt hangoztatta: büszke arra, hogy Magyarország szuverén ország, amely képes megvédeni az itt élőket, képes biztonságot nyújtani és nem szorul alamizsnára. Nincs szüksége továbbá Magyarországnak kioktatásra, tiszteletet követel, és ezt másoknak is megadja – tette hozzá.

Úgy folytatta: büszke arra is, hogy aktív tagja lehet a Fidesznek, amely ma Európában a legerősebb támogatottságú jobboldali erő.

Kitért arra, büszkén vallja magát konzervatívnak, tudva, hogy a konzervatív nem a múltba réved, hanem a jövőbe tekint, nem relativizálja az alapvető értékeket.

Azt mondta: ma 188 ezerrel többen élnek házasságban, mint kilenc évvel ezelőtt, 20 éve nem volt olyan magas a házasságkötési kedv, mint most, júliusban 31 százalékkal többen kötöttek házasságot, mint az előző év ugyanezen hónapjában. A gyermekvállalási kedv 20 éves csúcson van, az elmúlt években több mint 20 százalékkal emelkedett – sorolta az eredményeket.

Ugyanakkor megjegyezte: messze vannak még attól, hogy a magyar nemzet ismét gyarapodó, fiatalodó nemzet legyen.

Büszke arra is – folytatta -, hogy nemzeti egyetértés van abban: a legjobb befektetés, ha támogatják a magyar gyermekek megszületését és tisztességben történő felnevelkedését. Magyarországon egyedülálló módon segítik a családokat, nemzetközileg is kiemelkedő összeget, a GDP öt százalékát fordítják a támogatásukra – emelte ki.

Eddig csaknem 60 ezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamely elemét – jelezte a családügyi államtitkár. Arról is beszélt, hogy január 1-jétől – egyedülálló módon – a 4 gyermekes édesanyáknak nem kell szja-t fizetniük, és ez a kedvezmény életük végéig érvényes. Megemlítette, hogy jövőre elindul a nagyszülői gyed is.

Az a cél, hogy mindenki akkor és annyi gyermeket vállalhasson, amikor és amennyit szeretne – hangsúlyoztat Novák Katalin.

Arra figyelmeztetett: nem szabad bedőlni a „balliberális mantrának”, hogy a nőknek a férfiakkal folyamatosan versenyezniük kell.

Mint mondta, büszke a magyar kajakos, ultrafutó lányok sikereire, a női vállalkozókra, a tehetséges női művészekre, tudósokra, diplomatákra és a közéletben egyre nagyobb számban szerepet vállaló nőkre.

Jó megtapasztalni, hogy a Fidesz háza táján „nem az ajtónak rohangáló, földön fetrengő, hisztérikusan ordítozó, magukat valóságshow-ban érző és a hazájuk ellen dolgozó nők” keresik a számításaikat, hanem a határon innen és túl olyan nők találnak értelmes feladatukra, akik a családjuk mellett tágabb környezetükért is szeretnének felelősséget viselni – mondta a régi-új alelnök, aki hangoztatta: nem hisz a kvótákban és a felülről erőltetett szerepekben.