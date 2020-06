Nézze meg az újabb felkavaró képsorokat a Nyugatról! (videó)

Mi sem mutatja legjobban az Antifa kémutatást, mint az alábbi Twitterre feltöltött videó, amin az látszik, hogy a rendbontók megtámadnak egy szerintük nem szimpatikus férfit, aki saját védelmére kel és rálő a támadóira. Miután ez megtörtént, az Antifák rendőrért kiáltanak, akiket egyébként rendszeresen megtámadnak – olvasható a Pesti Srácok.hu összeállításában.

Antifa thugs attack man. Man shoots in self defense. Antifa thugs start screaming for the cops, who they want to abolish.

Új-Mexikóban is történt hasonló eset, az Antifa által megtámadott férfi fegyvert rántott, a férfit persze a független bíróság elítélte annak ellenére, hogy az USA-ban legális a fegyvertartás.

De szerencsére nem minden feketének ment el az esze: egy Bevelyn Beatty nevű utcai hitszónok elmagyarázta az Antifának és a Black Lives Matter tagjainak, hogy

Bevelyn Beatty, street preacher, tells ANTIFA & BLM the true history of blacks. Joe Biden 1984 & now same person. Blacks are being used to raise funds for Dems & to get their vote. They say systemic racism but have been in office 40 years & only care before elections! https://t.co/jSrranUpod

Az események Franciaországban is brutálisan kezdenek elfajulni. Az alábbi videóhoz nem szükséges kommentár, az Antifa ismét egy magánszemély összekuporgatott vagyonában tesz kárt, mert ezzel kiáll George Floyd mellet és a rasszizmus ellen.

Protests in #Paris , France turn violent : Antifa thugs attacked police with projectiles and overturned at least 1 vehicle and attacked a bus pic.twitter.com/F8WGg3JZQv

Íme egy másik képsor Párizsból.

But health workers demonstration ended in widespread violence and clashes with police due to the presence of #Antifa groups.

“Violent groups are trying to disrupt a peaceful protest by healthcare workers,” the #Paris police prefecture said in a Tweet.pic.twitter.com/poeaVo6vdm

— Alfonso Poza (@alfonso_poza) June 16, 2020