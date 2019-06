Ugandában is megjelent az ebola, egy kisfiú meghalt

Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés, egy ötéves fiú meghalt, és két családtagjánál is kimutatták a kórt, ezek a fertőzés első határon átnyúló esetei a mostani járványnál – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ugandai egészségügyi minisztérium szerdán.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. A kisfiú szerdára virradóra halt meg, miután családjával Ugandába szökött Kongóból. A minisztérium szerint a kisgyerek családtagjait elkülönítőbe helyezték, miután ketten a betegség tüneteit mutatták. A Kongói DK egészségügyi minisztériuma arról számolt be, hogy a fiú családjának tucatnyi tagja mutatott tüneteket, de hatuknak sikerült Ugandába szökni, miközben a többiekkel arra vártak, hogy egy ebolás betegeket kezelő központba szállítsák őket. A hatóságok most azt próbálják kideríteni, hogy miként kelthettek át Ugandába a fertőzöttek. A kinshasai tárca hétfőn közzétett adatai szerint az Észak-Kivu és Ituri tartományban pusztító ebolajárványba eddig 1390-en haltak bele és 2062 bizonyítottan ebolás esetről tudni. Ez az ország eddigi legpusztítóbb ebolajárványa. A betegség fertőzött ember vagy állat testnedvével terjed, és súlyos vérzéssel jár. A halálozási arány 90 százalékos is lehet.