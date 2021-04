Transzszexuálisok zaklatásának vannak kitéve feminista leszbikusok

Tizenegy leszbikus feminista írta alá a Marianne újságban megjelent levelet, amiben azt állítják, hogy néhány furcsa transznemű aktivista zaklatta őket – írja a V4NA.

Az LMBTQ szövetségen belül az egekbe szökött a feszültség. A Marianneban megjelent levélben tizenegy leszbikus és feminista nő azt állítja, hogy néhány transznemű nő, akiknek a nemváltása még nem fejeződött be, szexuálisan zaklatta őket. A levelet író

Emiatt diszkrimináció és erőszak érte őket több antifasiszta aktivista részéről is, akiknek nem tetszett ez az álláspont, és transzfóbiával vádolták őket pusztán azért, mert nem akartak transzneműekkel hálni. Az aláírók hozzáteszik, a levél arról tanúskodik, hogy

Ez nem városi legenda, és ezek nem elszigetelt esetek, emelik ki. A levelet aláíró leszbikusok kifejtik, hogy nemcsak a szélsőjobboldal, hanem

Kifejtik, egyesek azt hangoztatják, hogy

„Ezek a férfiak uralta egyesületek olyan eseményeket szerveznek, amelyek során a nőknek segítenek, hogy legyőzzék a férfiak nemi szervével szembeni ellenszenvüket”, mutatnak rá.

A leszbikus csoportoknak, valamint az LMBTQ és a transznemű szervezetek közötti konfliktusnak egyre több oka van. 2019-ben Breitbart felidézi, hogy

azt állítva, hogy látta a leszbikusokat, akiket „heteroszexuális férfiak zaklattak, azon a jogon, hogy ők évek óta leszbikusnak vallották magukat”. A YouTube-on, az amerikai leszbikus Arielle Scarcella influencer azt mondta, hogy éppen az ilyen, és ehhez hasonló sorozatos visszaélések miatt hagyta el az LMBTQ közösséget.

„I fear that the detransitioned women I interviewed are canaries in the coalmine. Not only for detransitioners, but for womanhood. They all, in some combination, found being a woman too difficult, too dangerous or too disgusting” — Laura Dodsworth

https://t.co/wQ4GVarebk

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 12, 2020