Többtucatnyi áldozata van a tomboló tájfunnak

Ahogy arról korábban írtunk, A Dzsebi névre keresztelt tájfun először Sikoku szigetén, Tokusima prefektúrában érte el a partvidéket, majd újra lecsapott Honsú szigetén, Kóbe város környékére.

A legújabb beszámoló szerint az egyik áldozat a vihar következtében ráomló épület alatt vesztette életét, három ember az erős szelek miatt halálba zuhant, további három embert a széllökések által felkapott tárgyak vágtak agyon. A legtöbben Oszakában lelték halálukat.

Japán nyugati és keleti részein szintén az erős széllökések következtében sérültek meg sokan. Számos ember sérült meg a kiotói vasútállomáson, miután az erőteljes szelek következtében részben beomlott az üvegmennyezet egy része. A tájfun által sújtott területektől távolabb is erős szelek fújtak, a Tokió nyugati felében található Hacsiódzsiban például négy ember megsérült, miután rájuk esett egy tető.

A széllökések számos teherautót felborítottak a Mejsin autópályán, Siga prefektúrában – közölte a rendőrség. Az erős szelek csaknem lefújtak egy teherautót a Sikoku szigetét a legfőbb szigettel, Honsúval összekötő hídról.

A japán parti őrség szerint a vihar kisöpört egy tartályhajót kikötőjéből, és a Kanszai Nemzetközi Repülőteret az Oszaka prefektúrabeli Izumiszano városával összekötő hídhoz vágta.

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 4, 2018