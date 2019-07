Többeket halálra ítéltek Marokkóban két skandináv turista meggyilkolása miatt

Az eset tavaly decemberben történt a marokkói Atlasz-hegységben.

Halálra ítélt három embert egy marokkói bíróság csütörtökön, egy emberre pedig életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki két skandináv turista meggyilkolása miatt. Az eset tavaly decemberben történt a marokkói Atlasz-hegységben.

Helyi sajtójelentések szerint az elkövetők – 25-30 év közötti marokkói férfiak – a terrorizmussal kapcsolatos ügyeket tárgyaló különbíróság elé kerültek. A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik azt a kettős gyilkosságot, amelynek egy dán és egy norvég nő esett áldozatul 2019 decemberében Marokkóban.

A gyilkossági ügyben összesen 24 gyanúsított állt bíróság elé, szándékos emberölés, illegális fegyvertartás, illetve terrorcsoport létrehozása vádjával.

A négy férfi – az ügy fő vádlottjai – néhány nappal a brutális kettős gyilkosság előtt fogadott hűséget videón az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

A Szalé városban ülésező bíróság halálra ítélte a három elkövetőt, illetve életfogytiglani börtönbüntetésre az ügy negyedik fő vádlottját, emellett a többi gyanúsítottra 5-től 30 évig terjedő szabadságvesztést szabott ki.

Marokkóban ritkán fordulnak elő külföldiek elleni támadások, az észak-afrikai országban óriási közfelháborodást keltett a kettős gyilkosság.

A dán és a norvég nő holttestére az ország középső részén, az Imlíl nevű falutól mintegy 10 kilométerre bukkantak rá turisták, akik értesítették a rendőrséget.

Imlíl a helyi idegenforgalom egyik központja; sok turista indul innen, hogy meghódítsák a Túbkál csúcsát, amely az Atlasz legmagasabb pontja.

A két hátizsákos turista sátorban töltötte az éjszakát a túbkáli nemzeti park közelében. Rendőrségi jelentések szerint az elkövetők éjszaka támadtak rájuk, a hálózsákban fekvő nőket nyakon szúrták, majd le is fejezték őket. Brutális támadásukról a tettesek videófelvételt is készítettek, melyet később az interneten is közzétettek.