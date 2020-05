Több amerikai államba is visszatért a tél

Az Egyesült Államok nyugati partvidékén ugyanakkor az évszakhoz képest rendkívül meleg van.

Északi-sarki ciklon következtében erős havazás kezdődött szombaton az Egyesült Államok északkeleti partvidékén.

A havazás Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, New York államban okoz zavarokat, egyes vidékeken 20-25 centiméteres a hótakaró.

Az amerikai országos meteorológiai intézet jelentései szerint a legrosszabb a helyzet Vermontban és New Hampshire államban.

Hó hullott még New York város Manhattan negyedében, például a Central Parkban, bár ott néhány órán belül el is olvadt. Az amerikai kommentátorok megjegyezték: utoljára 1977-ben esett a hó májusban a Central Parkban.

Az északkeleti államokban óránként 60-80 kilométeres szél süvít, és a hőmérséklet szokatlanul alacsony: mínuszokat mérnek New Yorkban, New Jerseyben, Pennsylvaniában, még a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben is.

Vasárnapra fagyot és sűrű hótakarót jósoltak Pennsylvania államnak is.

Az előrejelzések szerint az északi-sarki hideg és a viharzóna gyorsan mozog déli irányban, vasárnap estére eléri Indianát, Tennessee államot és Georgiát.

Az Egyesült Államok nyugati partvidékén ugyanakkor az évszakhoz képest rendkívül meleg van. Az északnyugati Washington államban 28-29 Celsius fokos a hőmérséklet, Oregonban 30 Celsius fokos a meleg, Kalifornia egyes vidékein 36 Celsiust, az arizonai Phoenixben pedig 40 Celsius fokos hőséget mértek.