Szijjártó Péter Nagyváradon: fontos, hogy mi magyarok egységesek legyünk

Hajdú-Bihar és a romániai Bihar megye együttműködésének, valamint a magyaroknak a romániai önkormányzati választásokon való részvétele fontosságát hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Nagyváradon.

A külügyminiszter, aki előzőleg román kollégájával, Bogdan Aurescuval, valamint Lucian Bodéval, Románia közlekedésért, infrastruktúráért és kommunikációért felelős miniszterével megnyitotta a magyarországi M4-es autópályát a romániai A3-as autópálya ötkilométeres szakaszával összekötő Nagykereki-Bors II. autópálya-határátkelőhelyet, Nagyváradon tárgyalást folytatott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének vezetőivel.

A megbeszélés után Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a Budapest és Nagyvárad, valamint Debrecen és Nagyvárad között megnyílt új autópálya-kapcsolat révén újabb fejlesztési lehetőségek nyílnak meg. Hangsúlyozta: „Fontos célkitűzésünk az, hogy a két város, Debrecen és Nagyvárad közötti villamos vasúti összeköttetést minél előbb létrehozzuk. Az erre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt Debrecenben el is készítették. Készek vagyunk arra, hogy ehhez magyar kormányzati forrásokat biztosítsunk, azt fogjuk javasolni Románia kormányának, hogy az Európai Unió által ajánlott forrásokat is vegyük itt igénybe” – tette hozzá.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a külügyminiszter megjegyezte, hogy azért zárták le a határokat, hogy ne az országon belül kelljen korlátozó intézkedéseket hozni a vírus távoltartása érdekében. A hét szomszédos ország közül egyedül Románia az, ahol minden működő határátkelőt nyitva tartották.

„Az RMDSZ kérésére döntöttünk úgy, hogy ezek az átkelőhelyek mind egytől egyig nyitva maradnak. Sőt, a jelen helyzetben, tulajdonképpen kivételes ez a helyzet, az az állapot, hogy nem hogy csökkent volna a nyitva lévő átkelők száma, hanem eggyel nőtt. A tizenkettedik átkelőhelyet is megnyitottuk Magyarország és Románia határán” – mondta a miniszter.

A nagyváradi RMDSZ-szel kötött megállapodásról Szijjártó Péter elmondta, hogy az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program következő körében a Partiumra fognak koncentrálni. Hozzátette, hogy eddig a program keretében hatezer pályázatot támogattak, 70 milliárd forintnyi magyar kormányzati forrást felhasználva. Százharminc milliárd forintnyi beruházás jött ezzel létre – mutatott rá. Hozzátette, hogy most a Partiumból várják a mezőgazdaság, a turizmus, valamint az ipar, így a feldolgozóipar területén a kis és közepes vállalkozások pályázatait.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Cseke Attila szenátorral, az RMDSZ Bihar megyei elnökével megállapodtak: annak érdekében, hogy a magyar fiatalok magyar iskolában tudjanak tanulni, Magyarország Nagyváradon pénzügyi forrásokkal járul hozzá a helyi magyarság, illetve a református egyház iskolavásárlási terveihez, és pénzügyi támogatást nyújt bentlakásos kollégium építéséhez magyar diákok számára.

A külügyminiszter arra kérte a Nagyváradon és Bihar megyében élő magyar embereket, hogy vegyenek részt a romániai helyhatósági választáson, hiszen az ő jövőjükről, az ő életükről is van szó.

„Jó lenne, ha itt Nagyváradon is a magyarság aránya és magyarság politikai képviseletének az ereje egyensúlyba kerülne egymással. Tisztelettel arra kérem a magyarokat, vegyenek részt a választáson és támogassák az RMDSZ-t. Fontos, hogy mi magyarok egységesek legyünk.

Fontos, hogy a választáson a legesélyesebb, legnagyobb magyar politikai szervezetet támogassuk, hiszen így van esélyünk arra, hogy erősebb képviseletünk legyen itt Nagyváradon, Bihar megyében, illetve egész Romániában”

– mondta Szijjártó Péter.

A miniszter leszögezte: „Természetesen ragaszkodom ahhoz a külpolitikai alapvetésemhez, hogy más országok belügyeibe nem avatkozunk be, ezért is hangsúlyozom azt, hogy a választáson való részvételre szeretnénk buzdítani a magyar embereket. Azt hiszem, hogy ez egybecsenghet a román politikai elvárásokkal is, és nyilvánvalóan a román politikum azt sem szánta a magyar belpolitikába történő beavatkozásnak, amikor Victor Ponta nem sokkal a parlamenti választások előtt az MSZP nagy rendezvényén lépett fel, szóval azt gondolom, hogy ebből a szempontból tehát szégyellnivalónk nincsen.”

Szijjártó Péter pénteken átvette az RMDSZ-től A Kezdet díjat, amellyel a romániai magyar szervezet az erdélyi magyarok boldogulását segítőket tünteti ki 1989, az alapítás éve óta.

Szijjartó Péter az oktatási és gazdaságfejlesztési projektek, illetve amiatt részesült a díjban, amiért sokat tesz az erdélyi magyarságért és mindig is támogatta az RMDSZ munkáját – áll a szervezet indoklásában.