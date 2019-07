Szeretné pontosan tudni az állampolgárok számát Donald Trump

De nem a népszámláláson kérdeznének rá, a kormányzati hivatalokat utasítja, hogy a vonatkozó adatokat küldjék meg a kereskedelmi minisztériumnak.

Donald Trump amerikai elnök már nem ragaszkodik ahhoz, hogy a 2020-as népszámláláskor rákérdezzenek az állampolgárságra is. Ezt ő maga jelentette be csütörtök este a Fehér Házban.

Azt mondta: a korábbi hírekkel ellentétben nem ír alá elnöki rendeletet arról, hogy a jövőre tartandó népszámlálás kérdőívén kötelezően szerepelnie kell az állampolgárságra vonatkozó kérdésnek is. Helyette – szintén elnöki rendelettel – a kormányzati hivatalokat utasítja, hogy az erre vonatkozó „valamennyi adatot” küldjék meg a kereskedelmi minisztériumnak.

Az elnök hangsúlyozta: nem visszalépésről van szó, mert tartja magát korábbi álláspontjához.

„Rendkívül fontos, hogy világosan lássuk, az Egyesült Államok lakosságát milyen arányban alkotják amerikai és nem amerikai állampolgárok”

– fogalmazott.

Néhány héttel ezelőtt a szövetségi legfelsőbb bíróság úgy döntött: a népszámlálási kérdőíven nem szerepelhet az állampolgárságra vonatkozó kérdés. Akkor az igazságügyi és a népszámlálásért felelős kereskedelmi tárca közölte, hogy tudomásul véve a legfelsőbb bírósági határozatot, a vitatott kérdést nem szerepeltetik az íven. Donald Trump azonban akkor közölte a Twitteren: ennek ellenére ragaszkodik a kérdés feltevéséhez. Majd a múlt héten bejelentette, hogy elnöki rendeletet ad ki, amellyel kötelezővé teszi az állampolgárság megkérdezését a népszámláláskor.

Az állampolgárságra vonatkozó kérdést 1950 óta nem tették fel népszámláláskor. A szövetségi kormányzat ugyanakkor más módokon – például útlevélkérelmek, vagy társadalombiztosítási kártya iránti kérelmek benyújtásakor – pontos információkat gyűjt az országban élők állampolgárságáról.

Wilbur Ross kereskedelmi miniszter tavaly jelentette be, hogy a népszámlálási íven szerepel majd az állampolgárságra vonatkozó kérdés is. Ross arra hivatkozott, hogy ez segíti a választási törvény betartását. A döntés ellenzői – elsősorban demokrata párti politikusok – azzal próbáltak érvelni, hogy e kérdés firtatása elbátortalanítaná a népszámláláson történő részvételtől a spanyolajkúakat és más kisebbségeket. Ennek következtében a népszámlálási adatok nem tükröznék a valódi helyzetet, ami akár a választási körzetek újrarajzolásához is vezethet – mondták.