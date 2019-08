Székely zászlókat adnak örökbe Székelyföldön

Az örökbefogadáshoz előzetes igénybejelentésre és a székely zászló iránt megnyilvánuló kellő tiszteletre van szükség.

A magyarellenes megnyilvánulások elleni tiltakozásképpen és az összefogás szimbólumaként 500 hímzett székely zászlót ad örökbe vasárnap az Erdélyi Magyar Néppárt székelykeresztúri szervezete – adja hírül a Székelyhon.ro cikke.

Az összefogás érdekében és az erdélyi magyarságot – azon belül politikusokat, önkormányzatokat és civileket – ért atrocitások elleni tiltakozásként szervez megmozdulást vasárnap délután négy órára az EMNP székelykeresztúri szervezete

– tudta meg a lap Kecskés Dénes Attila néppárti önkormányzati képviselőtől.

A Változás Székelykeresztúr nevű civil szerveződés ötletgazdája elmondta, Székelykeresztúr főterén

ötszáz, általuk és szimpatizánsaik által készített hímzett székely zászlót szeretnének oklevéllel hitelesítve örökbe adni azoknak, akik előzetesen jelezték igényüket és kellő tisztelettel viszonyulnak a lobogóhoz. Ugyanakkor egy fotót is készítenének, amelyen legalább 365 zászló van.

Kecskés Dénes Attila hozzátette, zászlóbontás is lesz a főtéren, amely által a helyi ellenzékben lévő pártok – MPP, EMNP – és a civilek összefogását szeretnék bejelenteni. A politikus és civil aktivista arra is kitért, hogy a mostani megmozdulással párhuzamosan egy másik akciót is hirdettek, amelynek lényege, hogy székely lobogókat küldenek a külföldön élő keresztúriaknak. Ezeket a zászlókat pénteken fogják elküldeni azoknak, akik ezt igényelték.

Borítókép: Az úzvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezés résztvevői 2019. augusztus 26-án