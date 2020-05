Soros-párti igazgatók a Facebook cenzúrabíróságában

Elsőre úgy tűnik, mintha lenne egy republikánus is a kvartettben, de a helyzet nem ilyen egyszerű.

A Magyar Nemzet ígéretének megfelelően cikksorozatban mutatja be a Facebook tartalomfelügyelő bizottságának tagjait. A lap először a cenzúrabizottság négy igazgatóját vette górcső alá. Nem meglepő módon kiderült, hogy három igazgató erősen kötődik Soros György érdekeltségeihez, a negyedik pedig, bár első ránézésre kakukktojásnak tűnt, kis kutakodás után a Magyar Nemzet rájött, hogy nem az. Egyértelműen kijelenthető, hogy a milliárdos tőzsdeguru hálózata gyakorlatilag magához ragadta a legnagyobb közösségi oldal tartalmának kontrollját, aminek hatalmas jelentősége lesz a közelgő amerikai elnökválasztási kampányban, de más országokban is komolyan befolyásolhatja majd a politikai erőviszonyokat.

Miután Soros György 2016-ban a Facebookot tette felelőssé az általa komoly összegekkel támogatott demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton vereségéért, világossá tette, hogy Zuckerberg nem felügyelheti tovább a közösségi médiaportált.

A Soros-hálózat tagjai mára elfoglalták a különböző országok választásai szempontjából is döntő jelentőségű cenzori pozíciókat, és úgy tűnik, Zuckerberg is beadta a derekát, hiszen nemrég 130 millió dollárt és teljes függetlenséget, azaz cenzúrakérdésekben az utolsó szó jogát biztosította a felügyeleti bizottságnak.

Néhány nappal ezelőtt a Facebook közzétette a húszfős tartalomfelügyelő testület tagjainak nevét, vagyis azokét, akik a jövőben felülbírálhatják majd Mark Zuckerberg Facebook-alapító döntéseit. A húszfős testületben négy társigazgató ül, lényegében ők vezényelték le a fennmaradó tizenhat tag kiválasztását, éppen ezért a szerepük vitathatatlanul fontos volt. De nézzük, hogy kikről is van szó!

A jogi dékán, aki az abortusz liberalizációjáért harcol

Az első társigazgató Catalina Botero Marino, a kolumbiai Los Andes jogi egyetem dékánja. Az ő szakterülete az alkotmányjog, a nemzetközi emberi jogi szabályok, valamint a kifejezés szabadsága. Catalina Botero Marino nem mellesleg a Center for Reproductive Rights (Reprodukciós Jogok Központja) emberi jogi NGO bizottsági tagja.

Soros egy megkerülős csellel rátenyerelt a Facebookra A Soros-hálózat totális támadást indított a Facebook-tartalmak kontrollálása érdekében. Járulékos nyereségként nemzetközi szinten is óriási hasznot húznak belőle a spekuláns befolyása alatt álló civil szervezetek, illetve politikai pártok.

A szervezet nem titkolt célja az abortuszliberalizáció, weboldalukon úgy fogalmaznak, hogy a legális, biztonságos és megfizethető abortuszért és fogamzásgátlásért küzdenek.

Azt pedig, hogy a szóban forgó NGO milyen érdekek mentén tevékenykedik, jól mutatja az a tény, hogy a szervezet anyagi támogatásban részesült a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól.

Ez a tény egy texasi abortuszklinikák bezárása kapcsán megjelent írásból derült ki.

A volt miniszterelnök, aki Soros alapítványának partnere

Társigazgatói széket kapott továbbá Helle Thorning-Schmidt szociáldemokrata politikus is, aki 2011 és 2015 között Dánia miniszterelnöke volt. Szakterülete a nemzetközi és európai politika, az Európai Unió működése, valamint az emberi jogok. Helle Thorning-Schmidt 1996-ban ment feleségül Stephen Kinnockhoz, a korábbi brit munkáspárti vezető, Neil Kinnock fiához. (Stephen Kinnock 2015 óta brit parlamenti képviselő.) A dán politikusnő 2015-ben jelentette be, hogy politikai pályafutását befejezi, jelenleg a Save The Children nemzetközi szervezet vezérigazgatója. A szervezet korábban a Nyílt Társadalom Alapítványokkal partneri viszonyban állt, azóta is ebben a minőségében van feltüntetve a Soros György által alapított és támogatott International Crisis Group nevű civil szervezet testületi tagjai között.

A jogi professzor, aki a Trump főbírójelöltjét támadók csapatának adott tanácsokat

A következő igazgatósági tag Jamal Greene, a Columbia Egyetem jogi karának professzora, akinek szakterülete az alkotmányjog, az alkotmányelméletek és az összehasonlító alkotmányjog. Greene alkotmányjoggal kapcsolatos kommentárjai főként a részben Soros György érdekeltségébe tartozó The New York Timesban kapnak helyet, de természetesen olykor más balliberális elköteleződésű orgánumokban is felbukkan a neve. Jamal Greene 2019-ben Kamala Harris demokrata szenátor tanácsadójaként ténykedett Brett Kavanaugh szenátusi meghallgatása idején. Harris egyike volt a három demokrata párti – akkor még – elnökjelölt-aspiránsnak, aki a Kavanaugh-val, a Donald Trump által jelölt főbíróval szemben felmelegített, majd soha nem bizonyított szexuális zaklatási vád kapcsán sürgette az alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindítását.

A republikánus kakukktojás, aki pályára tette Barack Obamát

A negyedik társigazgató pedig nem más, mint Michael McConnell, aki jelenleg a Stanford jogi egyetem alkotmányjogi központjának professzora és igazgatója. Első pillantásra kakukktojásnak tűnik, hiszen személyében egy republikánus kötődésű személy is helyet kapott a testületben.

Ezen a ponton azonban érdemes felidézni, hogy még mint a chicagói egyetem professzora ösztöndíjat adott Barack Obamának, mivel annyira lenyűgözte őt a későbbi amerikai elnöknek egy a Harvard Law Review-ban, a Harvard Egyetem tudományos lapjában megjelent cikkéhez fűzött gondolata.

McConnell nemcsak azért népszerű baloldali körökben, mert liberális egyetemi tanárok nagy számban támogatják őt, hanem azért is, mert a Bush kontra Gore-per, illetve a Bill Clinton elleni emlékezetes impeachment eljárás kapcsán is komoly nyilvános kritikát fogalmazott meg.

A Magyar Nemzet cikksorozatának következő részében a felügyelőtestület további tagjait mutatja be.