Soros György már rég beismerte, hogy tettei társadalmi következményeivel nem törődik (videó)

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy korábbi interjúrészletet tett közzé a Facebook-oldalán, amely alapján Soros György amerikai milliárdos beismerte, hogy tettei társadalmi következményeivel egyszerűen nem törődik.

„Amint előkerül Európában a migránsvita, valahogy rögtön előkerül ez a Soros nevű amerikai dollármilliárdos is, és utasításokat ad a magyar baloldali pártoknak. Képes volt most is írni egy cikket, amiben közli velük, hogyan kell indulniuk majd a ’22-es választáson. Ennek pedig Gyurcsány vezetésével az összes baloldali boldogan tesz eleget és szolgalelkűen tapsikol” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: „Szörnyű lehet ilyen megvásároltnak lenni, és szörnyű, hogy a baloldali politikusok egy spekuláns piszkos pénzéért bármikor készek arra, hogy elárulják Magyarországot. Ne legyen senkinek kétsége:

migránsok beengedését ígérték Sorosnak cserébe egy kis támogatásért. Ők is és a brüsszeli elit tagjai is azért támadnak folyton, mert elutasítottunk minden javaslatot, ami bevándorlóországgá tenné a hazánkat. Most sincs másról szó, erről megy a vita. Csak már a szög is kibújt a zsákból”.

Kocsis Máté hozzátette: Sorostól nem áll távol, hogy beavatkozzon egy állam belügyeibe, sok országot tett már tönkre. A bejegyzéshez egy videót is mellékelt, amelyben Soros György maga mondja el, hogy csak a pénz érdekli, a tetteinek a társadalmi következményei már kevésbé.