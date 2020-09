Soros György boldog lesz, ha novemberben valóban levélszavazásra kerül sor

A koronavírus-járvány miatt idén nem a megszokott módon zajlik majd az amerikai elnökválasztás ősszel. A Demokrata párt mindent elkövet azért, hogy levélszavazásra kerüljön sor. Sokan ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy így nagyon megnőhet a csalás lehetősége. Egyes elemzők szerint a levélszavazás Joe Bidennek kedvezhet, így mint a Demokrata párt egyik legbőkezűbb támogatója, Soros György tőzsdespekuláns is mindent megtesz azért, hogy postázni kelljen majd a voksokat novemberben.

A V4NA Hírügynökség arról ír, hogy november 3-án elnökválasztást tartanak az Egyesült Államokban, azonban a koronavírus miatt nem a szokványos módon zajlik majd a voksolás.

A Joe Biden-pártiak nagyon szeretnék elérni, hogy ne személyesen kelljen az urnák elé járulni, a Donald Trump szimpatizánsok azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy így nagyobb az esélye a csalásnak. Utóbbiak kétségeit erősítheti az az atlantai példa is, amikor egy 12 éve elhunyt macska kapott levélben regisztrációs lapot. Ráadásul sokak szerint az amerikai posta sincs felkészülve arra, hogy kezelni tudja majd a helyzetet.

A demokraták nagyon szeretnék, hogy megvalósuljon a levélszavazás, ugyanis a kutatások szerint ez nekik kedvezhet.

Barack Obama volt elnök szerint Trump megpróbálja ellehetetleníteni a postát, azonban korábban még arról beszélt, hogy állandóan csak a gond van vele.

Mint tudjuk Soros György is abban érdekelt, hogy Donald Trump ne tudjon nyerni még egy ciklust. A tőzsdespekuláns rengeteg pénzt öl a kampányba, támogatásai pedig megjelentek olyan szervezeteknél is, amelyek a levélszavazás elősegítését tűzték ki célul.

Bob Barr volt republikánus képviselő szerint Soros és egy maroknyi szélsőbaloldali társa jó úton halad, hogy dollármilliárdok befektetésével elérjék, több tízmillió postázott szavazólap döntsön arról, ki lesz a következő elnök.

„A postai úton történő szavazás maximalizálja a csalás esélyét”

− állapította meg Barr.

A levélszavazás egyik élharcosa a Brennan Center for Justice nevű szervezet, amely a New York-i Egyetem jogi karához tartozik. Az MRC nevű amerikai portál szerint 2000 és 2010 között a Brennan Center több mint 7,4 millió dollárt kapott a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF). A tőzsdespekuláns azóta sem állt le a szervezet támogatásával. A tavalyi pénzügyi beszámolójuk szerint az OSF 500 és 999 ezer dollár közötti összeggel támogatta őket. 2018-ban pedig több mint 1 millió dollárral finanszírozta Soros a Brennan Centert. Pontos számokat nem közöltek.

A szervezet idén tavasszal hosszú elemzésben foglalkozott a szavazással a koronavírus árnyékában. Az írás középpontjában a levélszavazás állt. Az írást több baloldali sajtóorgánum is átvette, többek között a New York Times, a Washington Post és a Politico is. Továbbá demokrata párti szenátorok is hivatkoztak rá.

A Brennan Center terveit a Stand Up America nevű aktivistacsoport kezdte el agresszívan tolni. A csoport több mint 20 millió dollárból indított egy programot, amelynek célja az, hogy rávegyék a szavazókat, hogy a Kongresszusnál érjék el, hogy finanszírozzák a szavazási elképzeléseiket.

A Stand Up America támogatói között feltűnik a Sixteen Thirty Fund nevű szervezet. A Sixteen Thirty Fund csak 2018-ban több mint 4,2 millió dolláros támogatást kapott az OSF-től.

Továbbá az American Civil Liberties Union (ACLU) nevű szervezet is a levélszavazást támogatja. Az ACLU a saját hivatalos honlapján számolt be 2014-ben arról, hogy 50 millió dollárt kapott Soros György alapítványától.

A levélszavazást propagáló szervezetek között feltűnik még a Public Citizen és a Common Cause is. Előbbi 2018-ban 820 ezer dollárt nyert az OSF-től, utóbbi 2016-ban 25 ezer dollárral lett gazdagabb Soros György jóvoltából.

A Center for Secure and Modern Elections nevű szervezet pedig a New Venture Fundhoz köthető, amely csak 2018-ban több mint 4,5 millió dollárt szerzett a Soros György féle OSF-től.

