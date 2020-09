Sokkal jobban megbecsülik a diákok a személyes oktatást a járvány óta

Hatalmas energiával vetette bele magát a tanulásba a diákság, mert szeretnének minél tovább eljutni a tananyaggal arra az esetre, ha netán újra át kell állniuk digitális munkarendre – mesélték az iskolakezdés kapcsán megkérdezett fiatalok. Az Országos Diáktanács tagjai szerint nincs pánikhangulat az iskolákban, és a többség fegyelmezetten betartja az előírásokat, ám jelentős eltérés van az iskolák szigorúságában.

Túl vannak a diákok a tanév első hetén, néhány kivételtől kezdve országszerte zökkenőmentesen zajlott az iskolakezdés. Bár egy-két iskolában és óvodában rendkívüli szünettel indult a nevelés, mert már az első napon találtak koronavírusos eseteket, az intézmények döntő többségében normál munkarendben telnek a napok – írja a Magyar Nemzet.

Alaposan megbeszélték

A kormány mindent megtesz a gyerekek és tanáraik biztonságáért, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyamatosan figyelemmel követi a fertőzöttség alakulását, és azonnal beavatkoznak, ha valahol felüti fejét a vírus. Az iskolák hetvenpontos járványügyi ajánlást kaptak, de nem minden intézmény egyformán szigorú. A lapunk által megkérdezett diákok arról számoltak be: vegyes érzelmekkel vágtak bele az új tanévbe, de pánikhangulat azért nincs.

Kelemen Anna, az Országos Diáktanács Komárom-Esztergom megyei képviselője, a tatai Eötvös József Gimnázium 11. évfolyamos diákja azt mondja, a környékükön jelentős eltérések vannak az iskolák előírásai között. A város diákpolgármestere szerint a legtöbb intézményben csak a közösségi terekben kötelező a maszkviselet, órán nem kell eltakarni az arcot, sok helyen tettek ki kézfertőtlenítőt, a testnevelésórákat az udvaron tartják, a tanárok pedig folyamatosan járőröznek, és azonnal rászólnak a renitensekre.

„A termekben igyekszünk egymástól minél távolabb ülni, szerencsére sok óránk csoportbontásban zajlik, de amikor a 28 fős osztály együtt van, akkor bizony nem tudjuk tartani a másfél métert. A környékünkön egyébként a komáromi Jókai Gimnázium a legszigorúbb, ott reggel külön bejáratokon engedik be az osztályokat, a nap folyamán mindenki csak a saját termében tartózkodhat, órák előtt kötelezően fertőtlenítik a kezüket, órák után pedig a padokat is, és minden helyiségben, mindenkinek egész nap szájmaszkot kell hordani. Tatabányán viszont tudok olyan iskoláról, ahol nagyon lazán veszik a központi ajánlásokat. Nagyjából annyi a változás, hogy helyeztek ki fertőtlenítőszereket, és arra kérik a diákokat, hogy a szünetekben lehetőleg menjenek ki az udvarra” – magyarázta a diáklány, aki szerint az első napon volt bennük bizonytalanság, de miután az osztályfőnöki órákon alaposan átbeszélték a helyzetet, beállt a rendszer, és egyáltalán nincs pánikhangulat. A tanulók nagy többsége fegyelmezett.

Jó adag frusztráció

Ezzel együtt nagy erőkkel készülnek az esetleges digitális átállásra, a Google Classroom kódokat már az első nap kiosztották, felvették a tanórákat a rendszerbe, hogy szükség esetén fennakadás nélkül, azonnal át tudjanak állni online üzemmódba.

„Az egyre növekvő esetszámok miatt sokan szívesen visszatérnének a digitális tanrendre, de összességében örülünk neki, hogy személyesen tanulhatunk – amit most már sokkal jobban megbecsülünk –, mert így azért sokkal egyszerűbb a kommunikáció, jobban tudunk kérdezni. Igyekszünk is mindent beleadni, ezerrel tanulunk, hogy minél tovább eljussunk a tananyaggal, hisz bármikor bekövetkezhet, hogy ismét kiszorulunk az iskolából” – hangsúlyozta Kelemen Anna.

Baranyi Balázs, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola tanulója ezzel szemben úgy látja, jó adag frusztráció van a diákokban és a pedagógusokban a rendkívüli helyzet miatt. Lapunknak úgy fogalmazott: az iskola összes tagját megviseli és nyomasztja a bizonytalanság, mert nem tudják, mi várható a tanév további részében, sőt azt sem, mi lesz a jövő héten. Hozzátette: a legnagyobb félelem nem a vírus elkapása miatt van bennük, hanem inkább az online oktatás visszavezetése miatt, amit sokan negatívan éltek meg. A diák úgy vélte, nem nehéz betartani az iskolában előírt járványügyi szabályokat, sőt mivel a legtöbb szabály csak ajánlott és nem kötelező, így kevéssé hatékony.

És mi mégis maszkot hordunk

Boncsarovszky Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium diákönkormányzatának elnöke, a tankerületi tanács diákképviselője szerint jó hangulatban telt az első hét, nem látszik, hogy a diákok túlaggódnák a helyzetet. Ezzel együtt a tanulók fegyelmezetten tartják a szabályokat, a többség annak ellenére viseli a szájmaszkokat, hogy az iskolavezetés nem tette kötelezővé sem az osztálytermekben, sem pedig a folyosókon.

„Fertőtlenítőszer kellő mennyiségben rendelkezésre áll, a felületeket és a kezünket tanóránként letisztítjuk, a takarítók pedig minden nap végeznek fertőtlenítést is. Sajnos azt nem tudjuk teljesen kiküszöbölni, hogy a szaktantermek között vándorolni kelljen. Viszont mivel nyolcszáz fős intézményről van szó, nem könnyű mindenhol tartani a védőtávolságot” – fogalmazott az Országos Diáktanács tagja, aki kitért arra is, hogy a közeli Győrújfaluban találtak egy koronavírusos pedagógust. Hozzátette: az osztályok készülnek az esetleges digitális átállásra is, amelyet tavasszal a többség pozitívan élt meg.

