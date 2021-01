Soha nem kaptak ennyi támogatást az egyszülős családok

Az egyszülős családokat is jelentősen támogatja a polgári kormány, amelynek számos intézkedése komoly segítséget jelent a számukra. A most induló otthonteremtési program elemeit is igényelhetik majd a gyermekeiket egyedül nevelő szülők, akik számára az ingyenes illetve kedvezményes iskolai étkeztetés bevezetése is sokat jelentett. Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője elmondta: nagy könnyebbség, hogy a bölcsődei elhelyezésnél előnyt élveznek a gyerekeiket egyedül nevelő szülők.

A kormány családpolitikáján nehezen talál fogást az ellenzék, mert – amint azt Novák Katalin családokért felelős tárcanélküli miniszter nemrég elmondta –, míg a jelenlegi kabinet évről évre hozzátett valamit a családok támogatásához, addig a baloldal, amikor hatalmon volt, elvette a szocpolt, a gyes harmadik évét, a tizenharmadik havi nyugdíjat és a családi adókedvezményt, valamint drasztikusan emelkedtek a rezsiárak is – emlékeztet a Magyar Nemzet cikke. Az egyik érv, amit a baloldali képvselők hangoztatnak, hogy a kormány a sokgyermekes házaspárokat támogatja, de az egyszülős családokat például nem. A valóság ezzel szemben az, hogy a polgári kormány számos családtámogatási elemmel segíti a gyermekeiket egyedül nevelő szülőket, akik a Családvédelmi Akcióterv elemei közül a nagycsaládos autóvásárlási támogatást, a családi otthonteremtéis kedvezményt (csok), a csok-kölcsönt és a falusi csok-ot, valamint a négygyermekes édesanyák szja-mentességét is igénybe vehetik, amelyek komoly segítséget jelentenek számukra. „A családtámogatások bővülése természetesen a mi családjainkra is kihatott, nagyon sok egyszülős család számára jelentettek segítséget azok az intézkedések, amelyek az otthonteremtéshez kapcsolódtak" – nyilatkozta a lapnak minderről Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője, aki elmondta, öt év alatt 15 ezer egyszülős család tudott élni a CSOK-kal. Az ingyenes, illetve kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosítása is nagymértékben csökkenti az egyszülős családok terheit, és a kormány emellett az Erzsébet-táborokban is külön helyet biztosít az ilyen családokban nevelkedő gyerekeknek, valamint a bölcsődei felvételnél is előnyben vannak azok, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. „Nagyon fontosnak érezzük a bölcsődei bővítéseket vagy a nagyszülői GYED-et is. Ahhoz, hogy a szülő dolgozni tudjon, alapfeltétel, hogy megfizethető és biztos helyen tudja a gyerekét. Márpedig egy egyszülős családban muszáj dolgozni, hogy legalább egyetlen kenyérkereső legyen" – fejtette ki Nagya Anna, aki arról is beszélt, hogy az egyszülős családok közül több mint harmincezer egyben nagycsalád is, amelyekben három vagy több gyereket nevel egyedül az édesanya vagy az édesapa. A nagycsaládosoknak járó kedvezmények tehát több tízezer egyszülős családra is vonatkoznak. „Az egyszülős családok élete szinte minden területen jóval nehezebb, mint a két szülővel élő családoké" – mondta az Egyszülős Központ vezetője a Magyar Nemzetnek, és kiemelte, elsősorban a megfelelő lakhatás megoldása jelent nehézséget sokak számára. Ebben jelenthet segítséget, hogy a most elindított, Novák Katalin által minden idők legnagyobb otthonteremtési programjának nevezet intézkedéssorozat elemeit is igényelhetik az egyszülős családok. Így például a lakásfelújítási támogatás vagy az újépítésű lakások áfájának csökkentése is segítséget jelenthet számukra. Szintén fontos támogatás, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az egyszülős családok esetében kedvezőbb feltételekkel jár, mint a kétszülős családoknál, ugyanis a jövedelemplafon, ami alatt adható a kedvezmény, az öregségi nyugdíjminimum 145 százaléka, így több rászoruló család juthat hozzá a konstrukció keretében biztosított juttatásokhoz. Mindezeken felül pedig az is komoly segítséget jelenthet sok egyszülős család számára, hogy 2014-től a családi kedvezmény a személyi jövedelemadó mellett a nyugdíj- és pénzbeli egészségbiztosítási járulékból is érvényesíthető. Borítókép: Egy kislány nézi a Nők Magyarországért Klubtól kapott ajándék laptopját Budapesten az Egyszülős Központban 2020. május 27-én