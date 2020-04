Salvini: Soros által finanszírozott szervezet segít a migránsoknak

Két migráns olasz ügyvédek segítségével az Európai Emberi Jogok Bírósághoz fordult, miután a máltai hatóságok nem nyújtottak nekik segítséget húsvét előtt. Most kiderült, hogy az afrikai bevándorlók ügye már akkor a strasbourgi bíróság előtt volt, amikor ők még a Földközi-tengeren hánykolódtak, tehát, a csónakból kezdtek pereskedni. Matteo Salvini, volt olasz belügyminiszter Soros Györgyhöz köthető szervezeteket lát a háttérben.

Úgy tűnik, az Afrikából Olaszországba tartó migránsoknak már akkor megvan bizonyos bevándorláspárti ügyvédek elérhetősége, amikor még el sem hagyták a kontinenst − hívja fel a figyelmet a V4NA Hírügynökség.

A LaVerita című olasz lap által megszerzett dokumentumokból kiderül, hogy

két migráns a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult olasz ügyvédek segítségével, ugyanis állítólag jogsérelem érte őket.

Az incidens húsvét előtt történt. A dokumentumok szerint a 28 éves szudáni Abdel Wahab Mohamed és a 21 éves Naseneva Diabj egy csónak segítségével indult el többedmagukkal Európa irányába a líbiai Al Khoms nevű városból.

Az afrikaiak még a tengeren hánykolódtak, amikor a két említett migráns már felvette a kapcsolatot egy olasz ügyvédi irodával, amelynek segítségével a strasbourgi bíróságon kötött ki az ügyük.

Ezt abból tudni, hogy az iratokban az szerepel, hogy „a kérelmezők jelenleg egy fehér és szürke csónakban vannak, amely Líbiából kelt útra április 8-a és 9-e között, éjszaka”.

A két migráns vallomásai szerint legalább 47-en voltak a csónakban. Április 10-én SOS jelzést adtak le a hatóságoknak, amelyek Twitteren értesítették a máltai és olasz illetékeseket a csónak pontos helyéről. Egy nappal később újabb információk jöttek a csónakról, mégpedig az, hogy néhány migráns beteg lett, illetve a jármű motorja is elromlott, így a tengeren ragadtak.

Nagyszombat este 22 óra 24 perckor a máltai hatóságok azt üzenték, hogy „minden hajónak segíteni kell és le kell azokat ellenőrizni, ha szükséges, de Málta nem tud biztonságos kikötőt biztosítani”. A csónak ekkor már máltai vizeken hajózott és érdekesség, hogy az első dokumentumot is ekkor küldték el Strasbourgba. A pert elindítók szerint a Vallettából érkező válasz hátráltatta a mentőakciót.

A második dokumentumot húsvét hétfőn küldték el a bíróságnak, amelyben már arról írtak, hogy a máltai és olasz hatóságok emberi jogokat sértettek meg a mentőakció elmaradásával.

A migránsokat egyébként egy halászhajó vette fel a Földközi-tengeren, amely visszavitte őket Líbiába. Úgy tudni, öten életüket vesztették a járműben.

A La Verita a migránsok ügyvédjének nevét is nyilvánosságra hozta. Lucia Gennari, az olasz Antartida nevű ügyvédi iroda munkatársa, amely több szállal is kötődik egy bevándorláspárti szervezethez is, a Bevándorlási Jogi Tanulmányok Egyesületéhez (Associazione per gli studi giuridici sull immigrazione, Association for Juridical Studies on Immigration, ASGI).

Gennari önéletrajzából kiderül, hogy elkötelezett a migráció mellett, már 2010-ban is több, a témával foglalkozó szemináriumon vett részt. Volt olyan, amelyet az ASGI szervezett.

Továbbá az is kiderül, hogy 2015 február és július között jogi tanácsadóként dolgozott a szervezetnek. Ezt megelőzően pedig a római a Roma Tre Egyetemen vett részt olyan kutatásokban, amelyeket a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) finanszírozott.

A kirobbant botrányra Matteo Salvini, volt olasz belügyminiszter reagált Twitter-oldalán, aki megosztotta az erről szóló cikket is.

„Őrület! A Soros által finanszírozott szervezet ügyvédeinek együttműködésével… Időközben a kormány mindenkit üdvözöl a kompon az olaszok költségén. Előbb vagy utóbb szavazunk” − írta a politikus.

A bevándorlásellenes Liga párt vezetője arra a karanténhajóra utalt, amely az olasz partoknál fogadja a migránsokat.

Pazzesco! Con la collaborazione degli avvocati dell’associazione finanziata da Soros… Nel frattempo il governo accoglie tutti sul traghetto a spese degli Italiani.

Prima o poi si voterà… 🔴 LINK 👉 https://t.co/AR1QfLv48s pic.twitter.com/MJvVGklNga — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 21, 2020

Salvini viszont rátapintott a lényegre is, hiszen

az ASGI komoly pénzösszegeket kapott az elmúlt évek során a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványtól (OSF).

Az OSF honlapján található 2015-ös dokumentumok szerint az Open Society Initiative for Europe nevű leágazásán keresztül több százezer dollárt jutatott el a szervezethez.

Eszerint az ASGI 2015-ben 225 ezer dollárt kapott egy 2018-ig tartó programra, míg ugyanebben az évben egy 14 hónapra szóló projektet támogattak meg 49,995 dollárral.

Az olasz szervezethez érkező támogatások azonban nem álltak meg, az OSF honlapjáról kiderül az is, hogy 2018-ban Soros Györgyék három alkalammal is utaltak:

182,930 dollárt egy 16 hónapos hálózatépítő (a network of legal hubs) programra

2,785 dollárt kaptak egy évre, hogy munkatársaik biztonságát megőrizzék

200,000 dollárt kaptak két évre, stratégiai tevékenységre

Az Adnkronos nevű olasz hírportál felderítette Soros György olaszországi tevékenységét, így kiderül, hogy

a tőzsdespekuláns milliárdos több mint 8,5 millió dollárt költött el az országban 2017 és 2018 között.

Az OSF 70 projektet támogatott, 2017-ben összesen 4 140 318 millió dollár értékben, míg 2018-ban 4 387 630 millió dollár értékben.

Az OSF honlapját böngészve kiderül, hogy a legtöbb pénzt olyan szervezetek vagy magánszemélyek kapták, amelyek valamilyen formában a bevándorlást támogatják.

Az egyik ilyen szervezet az Olasz Radikálisok (Radicali Italiani, Italian Radicals), amely 2017-ben összesen 298,550 ezer dollárt kapott azért, hogy „elősegítsék az olasz bevándorlási törvény átfogó reformját”.

2018-ban 230,191 dollárt kapott az olasz Nemzetközi Ügyek Intézete (Istituto Affari Internazionali, Institute for International Affairs). Érdekesség, hogy az intézet egyik vezetője Ferdinando Nelli Feroci, aki olasz uniós biztos volt a második Barrosso-bizottságban.

Ezt a pénzt arra kapták, hogy „elősegítsék a politikai döntéshozókkal folytatott párbeszédet az európai migrációs és menekültügyi politika új megközelítéseiről a menekültek és migránsok, illetve befogadó társadalmak érdekében”.

Ugyan nem közvetlenül Olaszországhoz kapcsolódik, de a Purpose Europe Limited nevű szervezett 2017-ben 1 millió dollárt kapott az OSF-től, valamint 2016-ben 120,164 dollárt. Ez a szervezet 2018-ban készített egy „Hozzáállás a nemzeti identitáshoz, a bevándorláshoz és a menekültekhez Olaszországban” című tanulmányt.

Borítókép: Matteo Salvini