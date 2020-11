Rendőrök ellen tervezett terrorista merényletet két fiatal

Terrortámadást akartak végrehajtani legalább egy rendőrőrs ellen a belgiumi Eupen környékén fiatalok a gyanú szerint. Feltehetően késsel támadtak volna a rendőrökre. A még csak 16 és 17 éves gyanúsítottakat végül letartóztatták a tervezett támadás és terrorszervezetben való részvétel miatt – tudatta a V4NA hírügynökség.

A két fiatal videóüzenetben tett hűségesküt az Iszlám Államnak. A rendőrség még szombaton tartóztatta le őket, azaz a bécsi terrortámadás előtt, amelyet szintén az Iszlám Állam vállalt magára.

The two had allegedly recorded a video message in which they had sworn allegiance to terrorist organisation Islamic State (IS), and were planning to attack at least one police station.https://t.co/z9dNKd5FeL

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) November 5, 2020