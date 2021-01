Radikális baloldaliak egyszer már szétverték Washingtont beiktatás közben

Az amerikai hatóságok szavatolják a biztonságot a megválasztott elnök, Joe Biden január 20-ai beiktatási rendezvényén Washingtonban. A beiktatási ceremóniára a Nemzeti Gárda 25 ezer tagját vezényelték az Egyesült Államok fővárosába. Elsősorban védelmi, logisztikai és kommunikációs feladatok ellátásánál számítanak rájuk. A hatóságok attól tartanak, hogy erőszakos zavargások törnek majd ki a beiktatás alatt – számol be a V4NA.

Négy évvel ezelőtt, Donald Trump beiktatási ceremóniáját radikális baloldaliak akciói tarkították. Bár a tüntetések békésen indultak, hamar erőszakba fulladtak.

A zavargások során feketébe öltözött rendbontók kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak.

Az erőszakos baloldaliak kirakatokat törtek be, és autókat gyújtottak fel. Továbbá kisebb barikádokat is emeltek szemetesekből és padokból az utcákon. Ezeket is felgyújtották.

FLASHBACK: The liberals worrying about riots and mobs during Biden's inauguration are forgetting what they did during Trump's in 2017. pic.twitter.com/DZCYb5jEaB

— MRCTV (@mrctv) January 15, 2021